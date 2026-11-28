가수 이영현이 체중 감량에 성공한 이후에도 꾸준한 자기관리를 통해 몸매를 유지하고 있는 모습을 공개했다.

최근 이영현은 자신의 유튜브 채널에 근황 영상을 올렸다.

영상 속 이영현은 공연을 마친 후 "관객들을 위해서 최선을 다한 결과 11월인데 땀이 이렇게 많이 났다"고 밝혔다.

그는 "스타일리스트가 옷을 너무 잘 입혀줘서 조만간 화보 촬영이 들어올 것 같다"며 "열심히 다이어트를 하고 유지하니까 옷 입혀줄 마음이 나는 것"이라고 농담을 던졌다.

이영현은 과거 출산 이후 체중이 95㎏까지 증가했지만, 꾸준한 관리를 통해 33㎏을 감량하는 데 성공했다. 현재도 운동과 식단 조절을 병행하며 체중을 유지하고 있다. 특히 과자 섭취를 줄이고 규칙적인 생활습관을 실천하는 등 일상 속 자기관리에 힘쓰고 있다고 밝힌 바 있다.

과자 섭취를 줄이면 체중 관리에 도움이 될 수 있다. 과자는 당분과 지방 함량이 높고 열량에 비해 포만감이 낮아 과도하게 섭취하면 체중 증가로 이어질 수 있다. 특히 당분이 많이 함유된 과자를 습관적으로 먹으면 하루 전체 섭취 열량이 늘어나기 쉬운 만큼, 간식의 종류와 섭취량을 조절하는 것이 중요하다.

규칙적인 생활습관도 중요하다. 일정한 시간에 식사하고 충분한 수면을 취하면 불규칙한 식생활이나 야식 섭취를 줄일 수 있다. 특히 수면이 부족하면 식욕을 조절하는 호르몬에 변화가 생겨 과식할 가능성이 높아질 수 있다. 규칙적인 운동과 식사, 충분한 휴식을 병행하면 장기적으로 건강한 체중을 유지하는 데 기여한다.

<뉴시스>

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