[잠실=남정훈 기자] 2022년 데뷔해 2026년까지 다섯 시즌. 그 중 시즌 끝까지 건강했던 건 딱 두 시즌. 그리고 그 두 시즌에는 모두 MVP를 수상했다. 첫 번째 MVP 시즌이었던 2024년엔 실책 30개를 저지르며 수비는 다소 아쉬웠다. 그러나 두 번째 MVP를 받은 2026년엔 실책이 10개로 1/3이나 줄어들며 이제 공수겸장이라 불러도 무방할 정도다.

지난 26일 서울 잠실 롯데호텔 월드 크리스탈볼룸에서 열린 2026 신한 SOL KBO 시상식. MVP에 선정된 KIA 타이거즈 김도영이 기념촬영을 하고 있다. 연합뉴스

‘건강하기만 하다면’이라는 단서가 붙긴 하지만, 이미 KBO리그 최고의 슈퍼스타이자 광주를 넘어 전국구 스타니 건강만 유지하면 최고 자리를 유지할 수 있는데...또 다른 도전에 나선단다. 내야수비의 사령관인 유격수로의 포지션 전향. 끝없는 도전이야말로 그를 움직이게 하는 원동력인가보다. KIA의 김도영(23) 얘기다.

김도영은 지난 26일 서울 송파구의 롯데호텔 월드에서 열렸던 2026 KBO 시상식에서 생애 두 번째 MVP 트로피에 입맞춤했다. 햄스트링만 세 차례 부상당해 30경기만 뛰고 시즌아웃 당했던 지난 시즌의 악몽을 단번에 떨쳐냈다. 도루를 자제하고 장타 생산에만 집중했더니 45홈런으로 생애 첫 홈런왕에 오른 덕분이다. 게다가 45번째 홈런이 정규리그 최종전에서 KIA의 준플레이오프 직행(3위)를 결정짓는 결승 투런포였기에 서사까지 완벽했던 김도영의 2026시즌이었다.

지난 26일 서울 잠실 롯데호텔 월드 크리스탈볼룸에서 열린 2026 신한 SOL KBO 시상식. MVP에 선정된 KIA 타이거즈 김도영이 소감을 밝히기 앞서 트로피를 보고 있다. 연합뉴스

힙한 오버핏 수트만큼이나 화제를 모았던 건 유격수 전향에 대한 김도영의 생각이었다. 광주 동성고 시절 주 포지션이 유격수였으나 프로 데뷔 후 3루수로 뛰었던 김도영은 다시 유격수로 돌아간다.

2025시즌을 마치고 주전 유격수 박찬호가 FA 자격을 얻어 두산으로 이적했을 때도 김도영의 유격수 전향 얘기는 나왔다. 그러나 햄스트링 부상만 세 차례 당해 조기에 시즌을 마감한 김도영에게 앞뒤, 좌우 활동량이 많은 유격수를 시키기엔 부상 재발 위험이 컸다. 결국 KIA는 2026시즌 아시아쿼터 슬롯을 10개 구단 중 유일하게 야수(제러드 데일)을 데려와 유격수 자리를 메우려했으나 실패했고, 그 자리를 돌고 돌아 이적생 하주석에게까지 맡겨야 했다. 이제 KIA는 내야 수비의 사령관 자리를 김도영에게 맡기려 한다.

지난 10월 26일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 2026 KBO 포스트시즌 플레이오프 삼성 라이온즈 대 KIA 타이거즈 1차전. 8회 초 무사 때 KIA 김도영이 2루타를 친 후 달리고 있다.

이범호 감독은 올 시즌 김도영이 홈런포를 45개나 때릴 수 있던 비결로 최대한 도루를 자제한 덕분에 체력적 부담을 느끼지 않은 덕분이라고 분석한 바 있다. 이에 대해 김도영은 “그럴 수도 있을 것 같아요. 올 시즌에 체력이 떨어져 힘들다는 느낌을 한 번도 받은 적이 없으니까요”라면서 “그래서 내년이 궁금해져요. 유격수를 하면 체력적으로 많이 힘들거라는 얘기를 들었으니까요. 이제 저도 몸소 경험해보고 증명해보고 싶은 마음이에요”라고 답했다.

유격수로의 전향을 위해 이미 운동을 시작한 김도영이다. “내년에 가야할 길이 멀어요. 유격수로서의 움직임도 트레이닝적인 부분에서 할 수 있는 부분은 최선을 다 해서 할 생각이에요. 수비에서 펑고를 더 받거나 그러진 않고, 체력적인 부분을 만들기 위해 몸을 만들고 있어요”

강습타구가 많은 대신 수비 범위는 좁은 3루수에 비해 유격수는 할 게 너무 많은 포지션이다. 타구 자체도 3루수보다 훨씬 많고, 더블 플레이를 위한 커버 플레이나 외야로 중계 플레이를 나가야 하는 등 활동량도 더 많다. 김도영은 “큰 도전이고 초반엔 실수가 많이 나올 수 있는데 팬들께서 너그럽게 이해해주시고 응원해주셨으면 좋겠다”라면서 “야구는 멘탈 싸움인 것 같아요. 올해 수비가 좋아진 부분도 멘탈적인 부분이 좋아진 덕분인 것 같아요. 내년에도 수비할 땐 수비만, 타석에선 타격만 신경쓰면서 최대한 수비와 타격을 분리시켜서 멘탈 관리를 하고자 해요”라고 말했다.

지난 10월 20일 서울 잠실야구장에서 열린 2026 KBO 포스트시즌 준플레이오프 LG 트윈스와 KIA 타이거즈의 3차전 경기, 2회초 1사 만루 상황 KIA 김도영이 만루 홈런을 친 뒤 기뻐하고 있다. 뉴시스

지난 10월 29일 전남광주 북구 광주기아챔피언스필드에서 열린 프로야구 2026 신한 SOL KBO 포스트시즌 플레이오프 3차전 삼성 라이온즈와 KIA 타이거즈의 경기, 3회말 1사 상황 KIA 김도영이 역전 솔로홈런을 날린 뒤 홈으로 향하고 있다. 뉴스1

사실 이미 3루수로 자리를 잡은 만큼, 포지션 변경을 굳이 할 필요가 없는 김도영이다. 홈런 40개 이상 때려낼 수 있는 3루수도 충분히 매력적이기 때문. 그러나 김도영은 안주하지 않는다. “몇년을 잘 해야 그 포지션에서 인정받는 것이긴 하지만, 올해 3루수 부문 수비상을 탔으니 어느 정도 자리도 잡았고, 저 스스로도 3루수라는 자리가 편하게 느껴질 정도가 됐다. 이제는 다른 데를 시도해보고 싶어요. 근데 마냥 시도가 아니라 도전이라고 생각해요. 어영부영 할 생각은 없고, 열심히 준비해서 반드시 유격수 자리에서 살아남으려고 합니다”

최근 미국의 야구 전문매체 프로스펙츠 라이브에서 전 세계 유망주 랭킹 1위에 오른 김도영이다. 지금만으로도 포스팅으로 메이저리그에 진출한다면 1억달러 이상의 ‘잭팟’은 충분하다. 그러나 만약 유격수로의 포지션 전향을 성공적으로 해내며 빅리그에서도 유격수로 뛸 수 있다는 것을 인정받고, 유격수로 뛰면서도 지금의 장타력을 유지해낼 수 있다면 계약규모는 2억달러 이상도 가능해진다. KBO리그에서 유격수 40홈런은 2014년 강정호(당시 넥센)만이 달성해낸 영역이다. 김도영이 내년 시즌에 유격수로 뛰며 홈런왕 2연패를 달성해낸다면 몸값은 그야말로 수직상승할 수 있다.

지난 26일 서울 롯데호텔 월드에서 열린 2026 신한 SOL KBO 시상식에서 MVP를 수상한 KIA 타이거즈 김도영이 트로피를 들고 포즈를 취하고 있다. 뉴시스

하지만 김도영은 아직 해외 진출을 바라보며 시도하는 단계는 아니란다. “저는 아직 정말 부족하다고 생각해요. 그저 눈앞에 놓은 것만 신경쓰며 1년, 1년 제가 할 수 있는 것을 다 하다보면 언젠가 다가올 것이라고 생각해요”

아직 김도영은 배고프다. 2024년 첫 MVP 때 자신에게 80점을 줬던 김도영. 올해는 홈런왕이라는 타이틀을 땄음에도 70점으로 10점을 깎았다. “올해 솔직히 2024년의 임팩트는 아니었다고 생각해서 아직 갈 길이 멀어요. 타격에서 특히 아쉬웠어요. 아무리 올해가 리햅 시즌이었어도 타율(0.308)에서 조금 부족했다고 생각해서요. 그래서 내년이 정말 기대가 됩니다”

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