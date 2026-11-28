모델 겸 배우 장윤주가 영국에서 여유로운 일상을 보내며 탄탄한 몸매를 유지하고 있는 근황을 공개했다.

장윤주(46)는 지난 26일 자신의 사회관계망서비스(SNS)채널에 "운동하는 낙으로 삽니다. 영어로 된 시집?도 읽고"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 올렸다.

공개된 사진 속 장윤주는 이국적인 분위기의 건물을 배경으로 테라스에 앉아 포즈를 취했다. 몸에 밀착되는 검은색 터틀넥 니트에 가죽 팬츠를 매치해 세련된 분위기를 연출했다. 또 다른 사진에서는 반짝이는 블루 컬러의 브라톱과 레깅스를 입은 모습도 공개했다. 군살 없이 탄탄한 복부와 잘록한 허리 라인이 돋보였다.

장윤주는 평소 꾸준한 운동과 식단 조절을 통한 관리법도 공개해왔다. 과거 자신의 유튜브 채널에서 "운동 전 꿀물을 챙겨 마신다"고 밝힌 적이 있다. 또 일주일에 한두 번 스파에서 물속 운동을 하며 "살을 빼려면 순환이 되게 중요하다"고 말했다.

식단 관리에 대해서는 일정 기간 밀가루를 끊는 방법을 택했다. 그는 "2주 동안은 밀가루를 안 먹는다"라며 식단을 조절하고 운동을 병행했다고 밝혔다. 이후에는 "평소보다 많이 걸어야 된다. 몸을 움직여 줘야 한다"라며 걷기의 중요성도 강조했다. 걷기는 일상에서 부담 없이 실천할 수 있는 유산소 운동으로, 활동량을 늘려 체중 관리와 칼로리 소모에 도움을 줄 수 있다.

<뉴시스>

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