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27일 서울 광진구 유니버설아트센터에서 제18회 리틀엔젤스 특별공연이 열린 가운데 단원들이 멋진 무대를 선보이고 있다.

리틀엔젤스예술단이 2026 정기공연 ‘HARMONY(하모니)’를 서울 광진구 유니버설아트센터 무대에 올렸다. 26일 시작된 이번 공연은 28일까지 이어지며, 마지막 날인 28일에는 오후 2시와 6시 두 차례 관객을 만난다. 공연 시간은 인터미션 15분을 포함해 90분이며, 5세 이상 관람할 수 있다.

이번 무대는 한국 전통무용과 국악, 합창을 아우르는 10개 작품으로 꾸며졌다. 첫 무대 ‘북춤’은 리틀엔젤스 고유의 육고무로 한국 가락의 진수를 보여준다. 이어 봄바람 속 풋사랑을 아기자기하게 그린 ‘처녀총각’과 ‘부채춤’, 꼬마 신랑과 수줍은 신부의 전통 혼례를 신명 나게 풀어낸 ‘시집가는날’이 펼쳐진다. ‘신탈춤’은 전통 탈춤에 현대적 감각을 더해 새롭게 구성한 작품이다. 이 밖에 ‘가야금 병창’과 ‘설날아침’, ‘신명한판’, 합창이 무대를 채운다. 예술단은 남녀노소가 함께 즐길 수 있는 가족형 공연으로 연말의 감동을 나누겠다는 취지라고 설명했다.

올해 신작은 ‘비상, 하늘을 짓다’다. 1964년 초연한 예술단 레퍼토리 ‘길쌈놀이’의 맥을 잇는 작품으로, 어둠과 정적 속 한 줄기 빛과 호흡에서 시작한 움직임이 한삼의 선과 춤사위로 이어지며 생명이 둥지를 떠나 날아오르는 과정을 형상화했다.

리틀엔젤스예술단은 1962년 5월 5일 어린이날 한국문화재단이 ‘대한어린이무용단’이라는 이름으로 창단한 어린이 예술단으로, 초·중학생 단원으로 구성된다. 창단 당시 전쟁과 빈곤으로 각인된 한국의 이미지를 바꾸는 민간 문화사절 역할을 맡았다. 3년간의 준비를 거쳐 1965년 미국에서 드와이트 아이젠하워 전 대통령을 위한 특별공연으로 해외 무대에 데뷔했고, 이후 영국 엘리자베스 2세 여왕 앞에서도 공연했다. 1968년 멕시코시티 올림픽 문화행사에는 국가 문화사절로 참가했고, 1973년에는 유엔총회 본회의장에서 유엔아동기금(UNICEF) 모금 특별공연을 펼쳤다.

6·25전쟁 60주년인 2010년부터는 유엔 참전국을 순회하며 참전용사와 가족을 위한 보은공연을 열었다. 예술단은 지금까지 세계 60여 개국을 순회했으며, 전통예술의 국제적 위상을 높인 공로로 대통령 표창을 4차례 받았다. 국내외 공연 횟수는 7000여 회에 이른다. 지난해 세계순회공연 60주년을 맞았고, 올해 10월에는 미국 로스앤젤레스와 멕시코 순회공연을 진행했다. 이달에는 충남 금산에서 세계순회 60주년 기념공연 앙코르 무대를 열었다.

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