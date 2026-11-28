카카오 창업자인 김범수 미래이니셔티브센터장의 SM엔터테인먼트 시세조종 혐의 무죄가 27일 최종 확정된 것과 관련해 카카오가 새로운 출발을 선언했다. 3년 넘게 그룹을 짓눌러온 창업자의 사법 리스크가 완전히 해소되면서 인공지능(AI) 중심의 사업 재편과 미래 성장동력 발굴에도 한층 힘이 실릴 전망이다.

카카오는 이날 공소청의 상고 포기로 김 센터장의 무죄가 확정된 후 “카카오 및 임직원들에 대한 무죄가 최종 확정됨에 따라, 지난 3년간 카카오에 드리웠던 사법적 불확실성이 완전히 해소됐다”고 밝혔다. 이어 “오늘을 새로운 출발점으로 삼아, 카카오가 국민의 더 큰 사랑을 받는 기업이 될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 약속했다.

SM엔터테인먼트 시세조종 공모 의혹으로 1심에서 무죄를 선고받은 김범수 카카오 미래이니셔티브센터장이 지난 20일 서울 서초구 고등법원에서 열린 항소심 선고 공판에 출석하고 있다. 연합뉴스

앞서 공소청은 상고기한인 이날 상고를 포기했다. 공소청 관계자는 “1·2심 판결 내용이나 취지, 상고심 인용 가능성을 종합 검토해 상고하지 않기로 결정했다”고 했다.

김 센터장을 둘러싼 사법 리스크는 2023년 2월 카카오와 하이브의 SM엔터 경영권 인수 경쟁에서 비롯됐다. 수사당국은 카카오 측이 하이브의 공개매수를 방해하기 위해 약 2400억원을 투입해 SM엔터 주가를 공개매수가인 12만원보다 높게 유지했다고 봤다.

2024년 8월 구속기소된 김 센터장은 1심에서 카카오의 대규모 주식 매수가 시세에 영향을 미쳤다는 이유만으로 시세조종이라고 볼 수 없다며 무죄를 선고받았다. 2심 재판인 서울고법도 지난20일 김 센터장에게 무죄를 선고했다. 재판부는 “검사가 제출한 증거만으로는 피고인들에게 인위적인 조작을 통해 시세를 고정·안정하려는 목적이 있었다거나 이를 공모했다는 점이 증명됐다고 보기 어렵다”고 판단했다.

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