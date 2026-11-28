12·3 비상계엄 직후 사회관계망서비스(SNS)에 계엄을 지지하는 글을 게시한 혐의 등으로 재판에 넘겨진 황교안 자유와혁신 대표에게 특별검사팀이 징역 10년을 구형했다.

조은석 내란특별검사팀은 27일 서울중앙지법 형사합의35부(백대현 부장판사) 심리로 열린 황 대표의 내란선동·특수공무집행방해 혐의 결심공판에서 이같이 요청했다. 재판부는 내년 1월28일 오후 2시 판결을 선고할 예정이다.

황교안 자유와혁신 대표. 연합뉴스

특검팀은 황 대표가 법무부 장관 재임 당시 이석기 전 국회의원의 내란선동 사건 수사와 공소 유지를 이끌었다는 점을 강조했다.

특검팀은 “1987년 민주화 이후 대법원이 내란선동죄 유무죄를 가린 사건은 이석기 전 국회의원 사건이 유일하고, 그 사건 수사와 공소 유지를 이끈 사람이 바로 피고인 황교안”이라며 “누구보다도 내란선동 법리와, 내란선동이 국가와 사회에 초래할 해악에 대해 해박한 지식을 갖고 있다”고 지적했다.

이어 “12·3 내란의 밤에도 피고인은 어떤 행동이 내란선동인지 정확히 알고 있었다”며 “계엄의 배경과 목적을 몰랐다는 주장은 죄책을 모면하려는 궁색한 변명”이라고 비판했다.

비공개 회합에서의 발언이 문제가 된 이 전 의원 사건과 달리 황 대표는 구독자가 8만명인 공개 SNS 계정에 글을 올렸다는 점도 구형 근거로 들었다. 특검팀은 “내란 결의를 부추길 위험성이 이석기 사건보다 훨씬 구체적이고 직접적”이라고 주장했다.

황 대표는 계엄 선포 직후 SNS에 “나라 망가뜨린 주사파 세력을 이번에 반드시 척결해야 한다”, “부정선거 세력을 발본색원해야 한다”, “국민의힘은 대통령과함께 가라”고 적었다. 우원식 국회의장과 당시 한동훈 국민의힘 대표의 체포를 요구하는 글도 게시했다.

특검팀은 “국회의장과 여당 대표를 체포하라는 요구에 국헌문란의 목적이 드러나 있다”며 “이 글은 의견 표명이 아니라 폭동에 가담하라는 실행 요구”라고 밝혔다.

자택 압수수색 당시 문을 잠그고 지지자들을 모아 영장 집행을 방해한 혐의에 대해서는 “법질서를 역설한 피고인이 정작 자신에대한 영장은 힘으로 막았다”고 비판했다. 그러면서 “법을 아는 자가 법을 무시하고 짓밟으면 어떻게 되는지를 만천하에 보여달라”고 재판부에 요청했다.

황 대표 측은 게시글에 내란을 선동할 의도가 없었다며 맞섰다. 변호인은 최후변론에서 “피고인은 비상계엄 선포 직후 부정선거에 대한 신념과 관련해 단발성 글을 2개 올렸을 뿐”이라며 “국헌문란 목적과 내란선동의 고의가 없었다”고 주장했다.

변호인은 대법원 전원합의체가 한덕수 전 국무총리의 내란 혐의 사건을 일부 무죄 취지로 파기환송한 사례도 언급했다. 이어 “한덕수가 비상계엄 선포 전 국무회의를 건의한 행위를 대법원이 원칙적으로 정당한 직무상 행위로 판단한 것과 같은 이치로, 피고인도 합법적 국가작용을 전제로 조치를 촉구한 것”이라며 “폭동을 선동한 게 아니다”라고 항변했다.

황 대표도 최후진술에서 “글을 올릴 당시 권력을 가지지도 않았고 공직자도 아니었다. 오직 나라 정의를 세우기 위해 그런 말을 했던 것”이라며 “이를 내란선동죄로 처벌한다면 일반 국민들의 입을 틀어막겠다는 것”이라고 말했다.

또 “삼권분립과 법치가 무너지고 있어 참으로 비통하다”며 “자택에서 체포될 때 ‘미친개와 싸우고 있다’고 말했는데, 지금도 미친개와 싸우고 있다”고 했다.

황 대표는 지난해 12월 기소됐으나 법관 기피 신청에 따른 즉시항고와 재항고가 기각되는 절차를 거쳐 올해 7월 첫 재판을 받았다.

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