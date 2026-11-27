고용노동부가 연속 야간근무를 '3일 이하'로 제한하고, 자정부터 오전 4시까지를 '초심야시간대'로 규정해 별도 관리하는 내용의 권고안을 발표한다.



이번 권고안은 제조업과 병원, 경비 등 야간 작업이 있는 사업장을 대상으로 하며, 새벽배송은 이번 권고안에서 빠진다.

야간근무하는 직장인 모습. 연합뉴스

27일 노동계와 관계부처에 따르면 노동부는 조만간 발표할 야간근로 권고안에 건강상 부담을 줄이기 위해 연속 야간근로 횟수를 3일 이하로 관리하라는 내용을 담았다.



야간근로 후에는 일정 시간 이상 연속 휴식이나 충분한 회복 시간을 보장해야 하며, 건강 이상으로 주간 전환 등을 요청할 경우 인사상 불이익을 금지하는 조치도 포함됐다.



특히, 야간근로 시간대(오후 10시∼오전 6시) 중 자정부터 오전 4시까지를 '초심야시간대'로 규정하고, 건강권 침해 위험성이 큰 만큼 특별 관리하도록 했다. 정부가 초심야시간대로 규정하고 별도 관리를 권장하는 건 이번이 처음이다.



권고안 적용 대상은 근로기준법과 산업안전보건법을 적용받는 사업장이다.



다만, 새벽 배송은 생활물류서비스산업발전법을 적용받는 만큼 이번 대상에서 제외된다.



노동부는 대신 주무 부처인 국토교통부와 협력해 사회적 대화 등을 거쳐 새벽배송 관리 방안을 추가 논의할 방침이다.



이번 권고안은 노사 양측에 권장되는 지침으로, 법적 강제성은 없다.

<연합>

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