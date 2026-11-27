롯데백화점 광주점이 성탄절을 한 달 앞두고 소품부터 디저트까지 연말 시즌 상품을 한자리에서 선보이는 릴레이 팝업스토어를 운영한다.

27일 롯데백화점 광주점에 따르면 점포는 이날부터 크리스마스 이브인 다음달 24일까지 지하 1층 특설매장에서 ‘릴레이 크리스마스 팝업’을 진행한다. 이번 행사는 선물·초콜릿·디저트 등 3가지 테마의 크리스마스 시즌 상품을 시기별로 순차 제안하기 위해 기획됐다.

크리스마스 팝업 행사. 롯데백화점 광주점 제공

가장 먼저 문을 여는 선물 테마 팝업 ‘키키뮤지엄 크리스마스 마켓’은 이날부터 다음달 17일까지 운영된다. 오르골과 트리 오너먼트, 인테리어 장식 등 다양한 크리스마스 소품을 한데 모았으며, 신데렐라 호박마차를 재현한 대표 상품 ‘호박마차 워터오르골’ 등을 선보인다.

이어 다음달에는 먹거리 테마 팝업이 차례로 문을 연다. 다음달 11일부터 24일까지는 초콜릿 테마 팝업 ‘본앤슈필 NB 초콜릿 하우스’가 열려 초콜릿 퐁듀와 초코스푼 등 시즌 한정 메뉴를 판매한다. 같은달 18일부터 24일까지는 디저트 팝업이 마련돼 잉크커피·하이드파크·팡슈베이커리 등 지역 인기 브랜드들이 참여할 예정이다.

팝업 운영 기간 고객 참여형 ‘3×3 빙고 이벤트’도 함께 진행된다. 팝업 매장에서 상품을 구매하고 스탬프를 모아 빙고판을 완성하면 추첨을 통해 캐릭터 키링, 와인, 미니트리 등 경품을 증정한다.

김대원 롯데백화점 광주점장은 “크리스마스를 앞두고 가족·연인과 특별한 시간을 준비하는 고객 수요를 반영해 소품부터 디저트까지 한곳에서 준비할 수 있는 공간을 마련했다”고 말했다.

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