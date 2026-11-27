링 위에서 자신의 가능성을 증명하기 시작한 청년이 끝내 꿈을 펼치지 못하고 세상을 떠났다. 프로 데뷔전 패배를 딛고 두 차례 연속 KO승을 거두며 국내 랭킹 10위까지 올라섰던 복싱 유망주 김이현. 챔피언을 향한 도전도, 스무 살이라는 새로운 출발도 더는 맞이할 수 없게 됐다. 스무 번째 생일을 불과 11일 앞둔 비극이다. 향년 19세.

한국 슈퍼웰터급 랭킹 10위에 오른 복싱 유망주 김이현이 뺑소니 교통사고로 19세의 나이에 세상을 떠났다. 한국복싱커미션(KBM) 제공

27일 복싱계에 따르면 한국복싱커미션(KBM)은 지난 25일 공식 홈페이지에 부고를 게시하고 김이현의 별세 소식을 알렸다. KBM에 따르면 고인은 지난 24일 뺑소니 교통사고로 숨졌다. KBM은 “삼가 고인의 명복을 빈다”며 애도를 표했다.

2006년 12월5일생인 김이현은 울산 챔프복싱아카데미 소속으로 활동했다. 올해 2월21일 인천 노바복싱전용경기장에서 열린 ‘2026 WE BOX 신인왕전’ 슈퍼웰터급 준결승전이 프로 데뷔 무대였다. 김재우와 4라운드까지 맞붙었지만 판정패하며 첫 경기를 마쳤다.

이후 반등은 빨랐다. 지난 5월10일 울산에서 열린 경기에서 최재령을 2라운드 KO로 제압하며 프로 첫 승을 거뒀다. 이어 10월31일 인천에서 열린 경기에서는 송병헌을 상대로 3라운드 TKO승을 따냈다. 데뷔전 패배 이후 두 경기 연속 승리를 거두며 프로 무대에서 경쟁력을 보여줬다.

프로 통산 성적은 3전 2승(2KO) 1패. 한국 슈퍼웰터급 랭킹 10위에도 이름을 올렸다. KBM 선수 프로필에 따르면 신장 175㎝, 리치 180㎝이며 오른손잡이 정통 자세인 오소독스 스탠스를 사용했다. 프로 데뷔 첫해 국내 체급 랭킹에 진입하며 성장 가능성을 보여준 선수였다.

갑작스러운 비보에 소속 체육관 관장도 제자를 향한 마지막 인사를 남겼다. 챔프복싱아카데미 관장은 지난 26일 자신의 유튜브 채널에 김이현의 생전 모습이 담긴 추모 영상을 게시했다. 영상 제목은 ‘이제는 슬퍼하지 말고 행복하게 가거라’였다.

관장은 “오늘 하늘에 별이 된 나의 제자 김이현 선수”라며 “부디 그곳에서는 여기서 못 이룬 챔피언이 꼭 되길 기도하마”라고 적었다. 이어 “누군가의 기억 속에서는 영원히 함께할 테니 슬퍼하지 말고 편하게 가거라”면서 “고생했다 이현아”라고 가슴 먹먹한 작별 인사를 전했다.

27일 오전 9시 발인이 엄수됐으며, 장지는 울산하늘공원이다.

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