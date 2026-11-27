토요일인 28일은 전국 곳곳에 비 또는 눈이 내리겠다.



아침부터 충남 서해안과 전북 서부에서 비가 시작돼 경기 남서부와 그 밖의 충청권, 전라권, 경북 남서 내륙, 경남 서부 내륙, 제주도, 대구·경북 남동 내륙, 울산·경남 내륙에도 비 또는 눈이 내리겠다.

사진=연합뉴스

예상 강수량은 경기 남서부와 서해5도 1㎜ 안팎, 대전·세종·충남·충북 5㎜ 미만, 전북·전남·광주 5㎜ 안팎, 제주도 5㎜ 안팎이다.



예상 적설량은 전북 동부와 전남·광주 북동부 1∼3㎝, 전남·광주 북서부와 전북 내륙(동부 제외) 1㎝ 안팎, 제주도 산지 1∼5㎝겠다.



또 내일 북서쪽에서 찬 공기가 남하하면서 기온이 낮아져 모레 아침 기온은 전국 대부분 지역이 영하권으로 춥겠다.



물결은 대부분 해상에서 매우 높게 일겠으며, 전국 대부분 지역에 바람이 강하게 불겠다.



아침 최저기온은 0∼9도, 낮 최고기온은 7∼13도로 예보됐다.



바다의 물결은 동해 앞바다에서 0.5∼2.5m, 서해 앞바다에서 0.5∼3.0m, 남해 앞바다에서 0.5∼2.0m로 일겠다.



안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해 1.0∼4.0m, 서해·남해 1.5∼5.0m로 예상된다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지