27일 열린 국회 법제사법위원회에서 때아닌 당정 갈등이 벌어졌다. 더불어민주당 중진 출신인 박홍근 기획예산처 장관이 같은 당 김의겸 의원의 지역구 관련 질의에 답변을 거부하자, 민주당 소속 서영교 법사위원장이 박 장관의 태도를 문제 삼으면서다. 국민의힘 의원들까지 박 장관 비판에 가세하면서 회의는 개의 15분 만에 정회됐다.

박홍근 기획예산처 장관이 27일 서울 여의도 국회에서 열린 제439회 국회(정기회) 법제사법위원회 제15차 전체회의에 출석해 법안 외 예산관련 질의에 답변하지 않겠다고 밝히고 있다. 뉴스1

법사위는 이날 전체회의를 열고 재정경제기획위원회에서 넘어온 법률안 3건을 상정했다. 법안을 심사하던 중 여당 간사인 민주당 김 의원은 박 장관에게 “예산철 대단히 바쁘실 텐데 새만금 사업 잘 아시죠”라고 질의했다. 새만금 사업은 김 의원의 지역구인 전북 군산·김제·부안갑의 핵심 현안이다.

이에 박 장관은 “예산과 관련된 질문은 여기선 답변을 안 드리겠다. 관련된 안건에 대해서만 질문해달라”고 선을 그었다. 김 의원이 “뵙기가 어려우니까 이런 자리를 빌려서라도 질문을 드리겠다”고 재차 말하자, 박 장관은 “법사위는 법사위 고유의 역할이 있지 않나. 예결위에서 이미 충분히 얘기했고 소위에서 심사하고 있기 때문에 국회법대로 하는 것이 옳다고 생각한다”고 일축했다.

설전은 서 위원장이 김 의원을 두둔하면서 더욱 격화됐다. 서 위원장은 “질의 시간이나 토론 시간이 아니어도 일반인도 장관께 물을 수 있고, 국회의원들이 다른 장(場)에서도 물을 수 있다”며 “특히 간사가 지역 현안을 묻는 것인 만큼 답변할 수 있는 선까지 답변하는 게 맞는다”고 했다.

그러나 박 장관은 “여기가 예결위인가. 법사위는 법사위답게만 하라”고 반박했고, 여야 의원들이 일제히 문제를 제기하자 “그렇게 소리친다고 제가 달라지지 않는다”고 응수했다. 서 위원장이 “법사위를 몇 년간 했지만 이런 경우는 처음”이라고 지적하자, 박 장관은 “법사위가 제대로 작동하지 않은 것”이라고 반박했다.

계속된 고성 끝에 서 위원장은 “국회의원이 국민을 대신해서 질문하는 자리인데 그 이야기를 하는 순간 탁 막는 모습은 옳지 않고 틀렸다”며 “국민들이 보고 계시니까 잠시 정회해서 얘기하자”고 정회를 선포했다.

정회 이후에도 신경전은 끝나지 않았다. 서 위원장은 “박 장관은 (정회 시간에) 따로 얘기하자고 했는데도 오지 않으셨다”며 “아주 충격적”이라고 했다. 국민의힘 법사위 간사인 박형수 의원도 “김의겸 간사는 맨날 싸우고 보기도 싫은 분이지만 (박 장관의 언행은) 국회가 모욕받는 기분이 들어 얼굴이 화끈거렸다”며 “박 장관이 분명하게 사과나 유감 표명을 해야 한다”고 비판했다.

박 장관은 회의 뒤 사회관계망서비스(SNS)에 글을 올려 법사위의 관행이 잘못됐다는 기존 입장을 재확인했다. 그는 “역대 법사위는 국회법 조항을 남용해 소관 상임위가 처리한 법안의 내용까지 심사해왔고, 국무위원·정부위원을 대상으로 안건과 무관한 현안이나 지역구 민원까지 질의하는 일도 반복됐다”며 “사실상 상원처럼 군림한다는 비판을 오래전부터 받아왔다”고 지적했다.

이번 충돌은 법사위의 체계·자구 심사권을 둘러싼 해묵은 논쟁이 여권 내부 갈등으로 번진 모양새다. 여당 의원의 질의에서 시작돼 여당 소속 법사위원장과 여당 중진 출신 장관이 공개적으로 맞붙고, 야당이 여당 편에서 장관을 비판하는 이례적인 장면까지 연출됐다.

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