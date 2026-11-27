대만 통계 당국이 글로벌 인공지능(AI) 붐 수혜 속에 올해 경제성장률 전망치를 48년 만에 최고 수준으로 상향했다.

27일(현지시간) 블룸버그통신 등에 따르면 대만 행정원 산하 주계총처(통계국)는 이날 올해국내총생산(GDP) 증가율이 전년 대비 13.28% 늘어날 것으로 전망했다.

TSMC. AP연합뉴스

이는 8월 전망했던 11.05%보다 2.23%포인트 높은 것으로, 현실화할 경우 1978년(13.56%) 이후 최고 수준이다.

대만의 성장률은 2023년 1.08%에 그쳤지만 AI 붐과 함께 2024년 5.27%, 2025년 8.76%로 가파른 상승세를 그려왔다.

세계 최대 파운드리(반도체 위탁생산) 업체인 TSMC를 비롯한 반도체 업계가 대만 경제성장을 주도하고 있다.

주계총처는 2027년 성장률은 6.51%로 예상해 역시 8월 전망치인 6.04%보다 높여 잡았다.

올해와 내년 소비자물가지수(CPI) 상승률은 각각 2.07%, 1.96%로 예상했다. 내년 수출 증가율 전망치는 기존 18.70%에서 18.63%로 하향 조정한 반면, 올해 수출 증가율 전망치는 46.67%로 상향했다.

최근 들어 데이터센터 등 AI 산업 관련 불확실성이 커지고 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO) 사임 논란으로 시장 혼란이 가중된 상황이지만, 내년 대만 경제를 더 긍정적으로 본 것이다.

추계총처 측은 “미국이 시행할 수출 통제의 범위와 시기에 대해 여전히 상당한 불확실성이 남아 있다”면서도 AI 인프라 증가 추세는 변함없이 지속될 것으로 내다봤다.

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