세계일보는 한국힙합 30년을 기록한 다큐멘터리 <한국힙합 정정보도>를 유튜브 채널에 공개했습니다. 다큐 제작을 위해 만난 1세대 래퍼와 청년 래퍼, 평론가, 리스너와의 대화는 42분에 다 담기지 않았습니다. 못다 한 이야기를 온라인 연재로 이어 갑니다.

권우찬 강북삼성병원 순환기내과 교수가 양손을 들어 보이며 취재진에게 설명하고 있다.

힙합 팬들에게 ‘댄스디’라는 이름으로 알려진 권우찬씨는 강북삼성병원 순환기내과 교수다. 그는 환자를 치료하고, 외국 노래의 가사를 번역하고, 힙합의 역사를 기록하고, 직접 음악을 만들기도 한다. 스스로를 소개할 때 즐겨 쓰는 말은 ‘프로페셔널 리스너’.

지난 8월10일 만난 그가 자신의 번역을 모아둔 개인 사이트에서 확인한 곡 수는 2만3461곡이었다. 2002년 개인 홈페이지에 가사 해석을 올리기 시작해 지금까지 쌓은 분량이다.

그가 처음부터 문화의 기록자를 자처했던 것은 아니다. 출발은 인터넷에 올라온 가사 해석을 보고 품은 작은 자신감이었다. ‘내가 해도 이것보다는 잘하겠다.’는 마음으로 시작한 일이 19년간 이어지며 그만의 자부심이 됐다. 다음은 권 교수와의 일문일답.

―의사 권우찬과 힙합 팬 댄스디를 함께 소개한다면.

“강북삼성병원 순환기내과에 재직하고 있는 권우찬이다. 힙합 쪽에서는 보통 스스로를 ‘프로페셔널 리스너’라고 소개한다. 힙합을 오래 좋아하고 들어왔고, 취미 생활로 계속해온 댄스디라는 이름을 쓰는 사람이다. 지금도 시간이 되는 대로 음악을 듣는다. 한 곡에 집중하기보다는 그날그날 새로 나온 노래를 계속 듣는 편이다. 신곡이 워낙 많이 나오고 빠르게 바뀌어서 따라가기도 벅차다. 주변에도 이런 활동을 숨기지 않는다. 관련 활동이 있으면 오히려 자랑하고 다닌다.”

―힙합의 무엇이 그렇게 좋은가.

“기본적으로 표현이 자유롭다. 내가 보기에는 여러 음악 장르를 통틀어 표현의 폭에 가장 제한이 없는 장르다. 슬프다거나 기쁘다는 것을 넘어 심심하다거나 아무 생각이 없다는 것처럼 표현하기 어려운 감정까지 표현할 수 있다 나도 혼자 가사를 써보고 랩을 하면서 카타르시스를 느낀다. 말로 표현하기 어려운 것을 그렇게 표현하기도 하고, 다른 음악가들이 만든 음악을 들으면서 대리만족을 느끼기도 한다.”

권우찬 강북삼성병원 순환기내과 교수가 취재진과 마주 앉아 세계일보 지면을 읽고 있다.

―처음 힙합에 빠졌던 순간을 기억하나.

“어느 한순간이라기보다는 점진적인 과정이었다. 랩 자체는 아주 어릴 때부터 좋아했다. 서태지와 아이들의 ‘하여가’ 때부터 좋아했던 기억이 있고, 랩을 따라 하기도 했다. 그러다 에미넴의 ‘The Real Slim Shady’를 들으면서 이것이 힙합이라는 것을 알고 듣기 시작했다. 원래 랩을 좋아했기 때문에 랩에 더 집중한 음악이 큰 매력으로 다가왔던 것 같다.”

―가사 번역은 어떻게 시작했나.

“2001년 미국에서 1년 동안 살다가 돌아왔다. 영어 실력이 늘었다고 혼자 자신감에 차 있던 때였다. 인터넷에서 가사 해석을 보는데 오류가 많았다. 내가 해도 이것보다는 잘할 것 같다는 생각으로 2002년에 시작했다. 개인 홈페이지에 올렸다. 그런데 당시 내 실력도 상당히 끔찍했다. 힙합에는 속어가 많고 배경지식도 필요하다. 그때는 원문 가사부터 정확하지 않은 경우가 많았다. 음악가가 공개한 가사보다 사람들이 귀로 듣고 적은 것이 많았는데, 거기에도 오류가 있었다. 그것이 잘못 적힌 것인지도 가려내지 못한 채 해석하니 오류가 생길 수밖에 없었다.”

―2만곡 넘는 노래를 옮겼다. 누가 시킨 일도 아닌데 어떻게 그렇게 오래 했나.

“나도 솔직히 왜 그랬는지 잘 모르겠다. 다만 처음 시작할 때 가사 해석 사이트들을 보면 새 글이 올라오지 않은 지 몇 년 된, 버려진 사이트가 많았다. 나는 적어도 이렇게 버리지는 않아야겠다고 생각했다. 끝을 맺고 가야지, 도망가는 모양이 되지는 말자고 했다. 자부심도 있었다. 신청을 받아서 해석하다 보니 내 취향과 관계없이 사람들이 정말 궁금해하는 곡을 번역했다. 너무 마니악해서 다른 곳에서는 번역을 찾을 수 없는 곡도 있었다. 조금 거만한 말이지만 ‘내가 없으면 이 곡을 누가 해석할까’ 하는 마음도 있었다. 습관이 된 것도 있다. 재수할 때나 다른 사정으로 1년 정도 쉰 적도 있었는데, 쉬면 또 생각이 났다. 신곡이 나오면 내 언어로 직접 번역해보고 싶었다.”

―지금까지 기억에 남는 노래가 있다면.

“힙합에서는 아이디어(Eyedea)의 곡이 기억난다. 해석할 당시 우울감을 느끼기도 했고 재수 생활도 거쳤다. 우울함을 정말 기가 막히게 표현했다고 생각했다. 공감하는 표현이 많았고 대리만족도 느꼈다. 잠을 깰 좋은 이유를 찾지 못했다는 취지의 구절이 있었는데, 당시 내 감정과 맞아떨어져 지금도 기억에 남는다. 힙합은 아니지만 벨벳 언더그라운드의 ‘The Murder Mystery’도 기억난다. 내가 해석한 것 중 가장 길고 어려웠다. 앞뒤 내용이 맞지 않게 돼 있어서 해석하면서도 무슨 말인지 모르겠고 끝은 나지 않았다. 곡은 8분 정도인데 왼쪽과 오른쪽에서 서로 다른 목소리가 겹쳐 나오니 옮길 분량은 훨씬 많았다.”

권우찬 강북삼성병원 순환기내과 교수가 미소를 띤 채 양손을 펼쳐 보이며 설명하고 있다.

―가사뿐 아니라 힙합의 레이블과 크루, 여러 사건도 정리했다.

“초창기 인터넷에는 사실인 것과 아닌 것이 뒤섞여 있었다. 지금처럼 정리된 정보를 찾아볼 곳도 마땅치 않았고, 게시판에 떠도는 소문으로 이야기하는 경우가 많았다. 정리해두면 나중에 누군가에게 답할 때 바로 가져다 쓸 수도 있겠다고 생각했다. 지금 돌아보면 기록을 남긴다는 의미도 있었다. 기록을 안 남겨놓으면 결국 다 잊히더라. 어떤 음악가가 몇 년 전 자신이 참여한 공연을 이야기하는데, 내가 기억하는 실제 내용과 완전히 다르게 말하는 것을 본 적이 있다. 본인조차 잊어버릴 수 있다는 것을 보고 기록에 더 신경을 쓰게 됐다.”

―직접 랩을 하고 곡도 썼다. 의대생으로서의 경험도 음악에 담았나.

“기본적으로 한국인으로서 무엇을 한다기보다 나로서 표현할 수 있는 이야기를 하는 것 같다. 내가 쓴 곡 중에 ‘의대생은 바보다’라는 곡이 있었다. 나나 다른 의대생이 아니면 쓰기 어려운 곡이다. 그런 것만으로도 고유한 정체성이 담기는 것 아닐까. 의대에 다니면 의학적인 내용만 따지게 되고 다른 사회나 시사 문제에는 무지해지기도 한다. 그런데 사람들은 의대에 갔으니 똑똑할 것이라고 생각한다. 그 괴리감을 이야기한 노래였다.”

―‘쇼미더머니’에도 지원했다.

“합격할 것이라고 기대했다기보다 구경하러 간 것에 가까웠다. 취미 생활의 하나였고 랩 하는 것 자체가 좋으니까 나갔다. 모두 1차 예선에서 떨어졌고 대부분 편집됐다. 어느 시즌인지는 정확히 기억나지 않지만, 한 번은 1.5초 정도 나온 게 가장 길게 나온 장면이었다. 그것을 가지고 자랑하고 다녔다.”

―오래 지켜본 청자로서 ‘쇼미더머니’의 영향은 어떻게 평가하나.

“영향력이 엄청났다는 것은 부정할 수 없다. 긍정적인 영향만 있었던 것은 아니다. 음악이 좋아서 오기보다 저걸 하면 큰돈을 벌 수 있겠다는 생각으로 들어오는 사람도 생긴 것 같다. 그것을 상업적으로 이용하려는 움직임도 많아졌다. 음악과 정신 자체가 멋있었던 문화에서 외적인 것을 더 신경 쓰게 된 것은 아쉽다. 반대로 돈이 많아지면서 이미 멋진 음악을 하던 음악가들이 더 활동할 원동력을 얻은 것도 사실이다. 시장이 커지면서 묻혀 있던 음악가들이 더 알려지고 활동하게 된 것은 고마운 일이라고도 할 수 있다.”

권우찬 강북삼성병원 순환기내과 교수가 취재진을 바라보며 손짓을 곁들여 답하고 있다.

―2026년 한국 힙합을 한마디로 표현한다면.

“가사의 의미보다 소리가 주는 쾌감에 더 집중하게 된 것 같다. 1990년대나 2000년대 초반에는 가사가 시적이고 비유적이고 철학적이어야 멋있다는 분위기가 있었다. 요즘은 가사의 비중이 줄고 말장난 같은 표현으로 채우는 경우도 있다. 그렇다고 의미 없는 음악이라는 것은 아니다. 사운드가 주는 ‘청각적 쾌감’을 통해 음악 자체의 재미를 끌어내려는 것이다. 의미를 곱씹기보다 감각적으로 와닿는 음악으로 변하고 있다고 생각한다.”

―그렇다면 댄스디 자신의 힙합은 어떤 것인가.

“‘힙합적이지 못한 힙합’이라고 하고 싶다. 지금 작업 중인 새 앨범의 제목도 ‘지극히 힙합적이지 못한’이다. 누군가 보기에는 나는 힙합인이 아닐 수 있다. 힙합을 프로로 하고 있지도 않고 지극히 취미 활동으로 한다. 그런데 역으로 그렇게 취미로 하는 것 역시 힙합이 될 수 있다고 생각한다. 나는 내 이야기를 하는 것이다.”

―앞으로도 힙합을 계속 듣고 기록할 생각인가.

“본업 때문에 많은 활동을 줄였지만 지금도 인스타그램에 한국 힙합 앨범을 듣고 감상평을 적고 있다. 음악가들이 응원해주기도 하고 여러 사람이 의견을 주기도 한다. 자부심을 느끼는 나만의 콘텐츠다. 힙합을 들으면 들을수록 ‘힙합’은 ‘사는 방법’이라는 말에 공감한다. 프로로 음악을 하거나 공연에 나가는 것은 아니지만, 내가 힙합인 이유는 이미 내 삶을 그냥 힙합으로 살고 있기 때문이다. 아마 죽을 때까지 난 이대로 ‘힙합’으로 있지 않을까 싶다.”

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