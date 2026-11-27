국민의힘은 당권파와 친한(친한동훈)계 간 해묵은 갈등이 '윤리위원회 조작 징계 의혹'을 계기로 또다시 공개 표출되면서 27일 내홍이 갈수록 깊어지는 모습이다.



전날 최고위에서 장동혁 대표가 "탈당·창당이라는 좋은 제도가 있다"라고까지 언급하며 친한계를 강하게 몰아붙이자, 친한계를 중심으로 한 비당권파 의원들은 장 대표를 압박하기 위한 긴급 의원총회 소집으로 맞불을 놓은 상황이다. 당내 갈등이 최고조로 치닫는 가운데 내달 2일 열릴 의총에 당 안팎의 시선이 쏠리고 있다.

국민의힘 장동혁 대표(오른쪽)와 무소속 한동훈 의원이 지난 4일 서울 중구 소공동 더그랜드롯데 서울에서 열린 '2026 중앙포럼' 사전 환담장에서 인사하고 있다. 중앙일보 제공

이날 친한계를 비롯한 비당권파는 전날 친한계에 탈당·창당을 언급한 장 대표를 일제히 몰아붙였다.



5선 윤상현 의원은 페이스북 글에서 장 대표를 겨냥, "'탈당·창당'을 말하기 전에 당 밖의 민심부터 돌아봐야 한다"며 "최고위원이 징계 개입 의혹에 대한 소명과 사과를 요구했다면 충분히 설명하고 설득하는 게 당 대표의 책무다. 의견이 다른 동료를 설득하지 못하면서 어떻게 당 밖의 국민을 설득할 수 있겠나"라고 말했다.



전날 최고위에서 장 대표와 설전을 벌인 친한계 우재준 청년 최고위원은 YTN 라디오에서 장 대표의 '탈당·창당' 언급에 대해 "이번 사태의 본질과 핵심을 보여주는 것일 수도 있다"며 "장 대표가 한 의원이 (국민의힘에) 들어오면 또다시 재징계하겠다는 의지까지도 보이는데 그 연장선상에서 말한 것으로 생각한다"고 했다.



김용태 의원은 KBS 라디오에서 "최고위에서 각각의 구성원들이 비판을 할 수도 있는데 거기다 대고 '탈당, 창당' 이렇게 비아냥하는 것은 굉장히 당 대표로서 부적절한 표현이었다"고 지적했다.



그러나 장 대표는 이날 한 유튜브에 출연, 내달 2일 의총에 참석하지 않겠다면서 한 의원과 친한계를 향해 "징계가 잘못됐다면 법적 대응을 하라"고 맞받았다.



장 대표는 "국민의힘 의원들이 무소속 의원을 위해 (윤리위 징계 조작 주장을) 당내 문제로 끌고 와서 논란을 키우는 것은 전혀 도움이 되지 않는다. 앞으로 의원총회가 열린다 해도 의총에 가서 제가 그 발언들을 듣고 있을 이유는 없다"고 말했다



이어 "추경호 대구시장이 최근 (내란중요임무종사 혐의 1심 선고에서) 무죄 판결을 받았지만, 특검의 공소장은 결국 한 의원이나 주변 사람들의 주장, 한 의원이 쓴 책에 있는 내용을 바탕으로 작성됐던 것"이라며 한 의원이 만약 가처분 등을 통해 복당하더라도 다시 징계할 의사를 내보였다.



이런 가운데, 연일 '조작 징계' 의혹을 제기해 온 황경성·최규동 전 윤리위원은 이날도 보도자료를 통해 "6·3 지방선거 패배 직후 책임론을 제기한 우재준 청년 최고위원을 장동혁 대표와 상의 후 제명하려 했다"고 주장하면서 장 대표와 주고받은 텔레그램 대화 내역을 추가로 공개했다.



최 전 윤리위원이 자신이 작성했던 '정국 현안과 해법' 문건 일부를 공개한 내용에는 "윤리위 징계로 우재준 제거 후 보궐선거 실시해 청년 최고 우군 확보", "최고위 5명 중 2명 철벽 방어선 구축(4인 사퇴 불가)" 등 내용이 담겼다. 또한 최 전 윤리위원은 우 최고위원 징계 추진 제안에 장 대표가 '좋은 아이디어'라고 호응했으나, 이후 가처분 인용 부담으로 징계 대상자를 조경태·진종오 의원으로 변경했다는 주장도 폈다.



그는 장 대표가 텔레그램 대화에서 당내 의원모임 '대안과 미래'에 대해 "대안 없는 미래"라고 하고, 오세훈 서울시장과 한동훈 의원, 개혁신당 이준석 의원에 대해 "저(를) 씹다 스스로 찌그러질 것"이라고 한 캡처본도 공개했다.



이에 대해 당 지도부는 최 전 윤리위원이 일방적으로 보내온 기획안으로 주장한 내용이 사실과 다르다는 입장이다.



박충권 수석대변인은 국회에서 기자들과 만나 "최 전 윤리위원의 '우재준 최고위원 제명' 폭로 내용은 최 전 위원이 일방적으로 제안한 내용"이라며 "당 지도부는 터무니없는 제안이라 동의하지 않은 걸로 안다. 윤리위에서 논의조차 안 했다"고 말했다.



이어 "지금껏 '조작 징계 프레임'을 씌웠지만 폭로 자료를 보면 조작 징계를 입증할 내용이 없다. 폭로 내용으로 인해 징계 대상자들의 해당 행위 자체가 없어지지 않는다"며 "오염된 증거를 기반으로 윤리위가 결정한 징계 사안을 철회하고 당 지도부를 쫓아내려는 정치 공세에 일일이 응할 필요가 없다"고 했다.



장 대표의 의총 불참에 대해선 "특정 계파가 사기꾼들로 의심되는 분들의 폭로를 기반으로 지도부를 흔들고 있다. 그 목적은 우리 당 아닌 외부 사람을 복당시키는 것"이라며 "특정 계파의 일방적인 성토대회로 전락할 가능성이 높은 의총에 대표가 참석할 의무가 있을지 의문"이라고 말했다.



한편, 황·최 전 윤리위원은 이날 보도자료를 통해 "조작 징계 피해자들을 만나 직접 사과하고 장 대표의 윤리위 직접 개입 증거도 보여주겠다"고 밝혔다.



이와 관련, 징계 대상자 중 일부가 전직 윤리위원들에게 접촉해 왔으며, 만남을 조율 중인 것으로 전해졌다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지