인도에서 한 정치인의 딸 결혼식에 약 40만명이 몰렸다. 하객을 맞이하기 위해 헬기 착륙장 5곳을 마련하고, 요리사 500명과 대규모 조리 인력을 동원하는 등 결혼식 준비 규모도 화제가 됐다.

26일(현지시간) AFP통신과 인도 현지 언론 등에 따르면 인도 비하르주 모카마 선거구의 전 주의원 아난트 싱은 지난 25일 동부 비하르주 파트나 지역 나다완에 있는 고향 마을에서 딸 시방기의 결혼식을 열었다.

이번 결혼식에는 마을 주민과 지지자, 정치권 인사 등 약 40만명이 초청됐으며, 실제로 수십만 명의 인파가 행사장을 찾은 것으로 보도됐다. 주최 측은 당초 최대 40만~50만명이 방문할 것으로 예상하고 음식과 행사 시설을 준비했다.

유튜브 영상 캡처

행사 규모가 커지면서 결혼식장으로 향하는 도로는 극심한 정체를 빚었다. 차량 행렬이 수㎞ 이어졌으며, 일부 방문객은 차량을 두고 농경지를 가로질러 행사장으로 이동하기도 했다. 주변 나무와 전신주, 고압 송전탑에 올라가 결혼식을 구경하는 사람들도 등장했다.

정치권 주요 인사들의 방문을 위해 헬기 착륙장 5곳도 마련됐다. 헬기가 착륙할 때마다 먼지가 날리면서 주변에 모인 구경꾼들이 뒤덮이는 상황도 벌어졌다.

음식 준비도 대규모로 이뤄졌다. 주최 측은 약 50만개의 전통 과자를 마련했으며, 요리사와 조리 인력 500명을 투입했다. 현지 보도에 따르면 행사장에는 300개가 넘는 조리 시설과 여러 개의 배식 공간이 설치됐다. 인도 전통 음식부터 다양한 지역 요리와 디저트까지 150종이 넘는 메뉴가 준비된 것으로 전해졌다.

결혼식의 주요 볼거리로 기획된 말 경주도 관심을 모았다. 인도 여러 지역에서 말과 기수들이 모였으며, 우승자에게는 마힌드라의 스포츠유틸리티차량(SUV)인 타르(Thar)가 상품으로 걸렸다. 그러나 경주를 보기 위해 10만명가량의 관중이 몰리면서 안전 문제가 불거졌고, 결승전은 결국 연기됐다.

신랑 측 행렬도 눈길을 끌었다. 신랑 리시케시 쿠마르는 약 151대의 차량으로 구성된 행렬과 함께 마을에 도착했다. 결혼식장에는 인도 국내외에서 조달한 꽃 장식이 설치됐으며, 신부를 위한 고급 차량도 선물로 준비된 것으로 알려졌다.

이번 결혼식은 인도에서도 빈곤율이 높은 지역으로 꼽히는 비하르주에서 열렸다는 점에서도 관심을 받았다. 대규모 인파와 화려한 행사 준비가 알려지면서 현지 언론뿐 아니라 해외 언론도 이를 집중적으로 보도했다.

한편 아난트 싱은 비하르주에서 영향력을 행사해 온 정치인으로, 현지에서 ‘작은 통치자’라는 별칭으로도 불린다. 그는 여러 차례 주의원을 지냈으며, 각종 형사 사건에 연루돼 재판을 받기도 했다.

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