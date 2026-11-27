강유정 문화체육관광부 장관 후보자가 과거 자신의 학술지 논문을 박사 학위 논문에 출처 표기 없이 상당 부분 인용했다는 의혹이 있다고 국회 문화체육관광위원회 소속 국민의힘 김승수 의원이 27일 주장했다.



강 후보자 측은 당시의 관행이었다며 청문회에서 소명하겠다고 밝혔다.

강유정 문화체육관광부 장관 후보자가 지난 26일 서울 종로구 국립현대미술관 서울관 사무동에 마련된 인사청문회 준비단 사무실로 출근하며 취재진 질문에 답하고 있다. 연합뉴스

김 의원이 문제로 삼은 논문은 '민족문화연구'에 게재된 '김승옥 소설의 나르시시즘 연구'와 2005년 강 후보자가 고려대 대학원에 제출한 박사 논문 '1960년대 소설의 나르시시즘 연구'다.



김 의원은 본문을 비롯해 주석까지 단어나 일부 조사만 바꾼 채 중복된 표현이 확인됐다고 지적했다.



특히 박사학위 논문 제3장 1·2절에 실린 문장들은 학술지에 실린 논문과 동일하다고도 주장했다.



이에 인사청문회 준비단은 설명자료를 내고 "연구윤리 위반 여부를 판단하기 위해서는, 해당 행위 당시의 연구윤리 기준과 학계의 보편적인 관행 등을 고려해야 한다"며 후보자의 박사학위 논문 심사가 완료된 것은 2005년이라고 설명했다.



이어 "정부의 '연구윤리 확보를 위한 지침'은 2007년 2월에 처음 제정됐고, '부당한 중복게재'가 독립적인 연구부정행위 유형으로 명시된 것은 2015년 11월"이라고 강조했다.



준비단은 또 "고려대 홈페이지에 게시돼 있는 '학위논문 연구윤리 관련 FAQ'에 따르면, 국내 인문사회계 등의 분야에서 학위논문과 학술지 논문간의 재출판 또는 연구결과의 재사용에 대해서는 중복게재 혹은 자기표절이라 판단하지 않는다"며 "현재 기준으로도 연구윤리 관련 지침에 위반되지 않는다"고 설명했다.



다만 "인용 출처를 밝혀야 하나, 참고문헌 목록에 이를 오기('민족문화연구'를 '민족어문학회'로 표기)한 것은 후보자의 부주의였음을 인정한다"며 덧붙였다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지