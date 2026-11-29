중국 최고지도부 입성 관문으로 꼽히는 상하이시의 수장이자 ‘포스트 시진핑’의 유력 주자로 거론되던 천지닝(62) 상하이시 당서기가 전격 낙마했다. 관영 신화통신은 제20기 공산당 중앙정치국 위원인 천 서기가 ‘심각한 기율 및 법률 위반 혐의’로 중앙기율검사위원회의 조사를 받고 있다고 지난 11월 24일 발표했다.

천 서기의 낙마는 2006년 천량위 이후 20년 만에 현직 상하이 당서기가 임기 도중 불명예 퇴진한 초유의 사태다. 이번 사건은 단순한 고위직 비리 척결을 넘어, 시진핑 국가주석 집권 3기 권력의 주요 축을 형성했던 이른바 ‘칭화방’(칭화대 출신 및 연계 인맥)의 완전한 퇴장을 상징하는 사건으로 평가받고 있다.

천지닝 상하이시 당서기(왼쪽)가 2024년 3월 11일 중국 베이징 인민대회당에서 열린 전국인민대표대회 폐막식에서 시진핑 국가주석 뒤로 지나가고 있다. 로이터연합뉴스

◆장관급 이상에 13명…잘 나가던 ‘칭화방’

칭화방은 칭화대 출신이거나 이 대학을 매개로 연결된 관료 집단을 가리키는 비공식 표현이다. 칭화대 화학공학과를 졸업한 시 주석은 집권 이후 과학기술과 환경, 산업 분야에서 경력을 쌓은 기술관료들을 중용했다. 제20차 당대회 직후 칭화대 출신 고위 관료들이 장관급 이상 13개 자리를 차지한 것은 이들의 영향력이 어느 정도였는지를 보여줬다.

이들의 부상에서 빠지지 않는 인물이 천시(73)다. 시 주석의 칭화대 동문인 천시는 2013년부터 2022년까지 중앙조직부의 실무와 수장을 맡아 당과 정부의 고위 인사를 총괄했다. 칭화대 출신 관료들이 중앙과 지방의 주요 보직에 진출한 시기와 천시가 인사권을 행사한 시기가 겹친다.

천지닝의 경력도 이 기간 빠르게 상승했다. 영국 임페리얼 칼리지 런던에서 박사학위를 받은 그는 칭화대 총장을 거쳐 2015년 환경보호부장에 임명됐다. 2017년 베이징시장으로 자리를 옮겼고, 2022년에는 중국 경제의 중심지인 상하이시 당서기에 올랐다.

특히 상하이시 당서기는 정치국 상무위원회로 가는 주요 관문으로 꼽힌다. 1987년 이후 이 자리를 거친 10명 가운데 장쩌민, 주룽지, 우방궈, 황쥐, 시진핑, 위정성, 한정, 리창 등 8명이 상무위원에 올랐다. 현직 정치국 위원이자 62세인 천지닝도 2027년 제21차 당대회에서 상무위원에 진입할 가능성이 큰 인물로 평가됐다. 천지닝은 천시가 구축한 인사망이 최고지도부까지 이어질 수 있는지를 보여주는 시험대로도 볼 수 있었다.

천지닝 상하이시 당서기가 지난 3월 4일 중국 베이징 인민대회당에서 열린 전국인민정치협상회의 개막식에 참석한 모습. 로이터연합뉴스

◆파벌 해체와 측근 인사 비리로 ‘균열’

칭화방의 위세는 최근 몇 년 사이 급격히 위축됐다. 2027년 제21차 당대회를 앞두고 1인 지배 체제를 더욱 굳히려는 시 주석이 당내 독자 세력화를 경계하며 ‘사적 파벌 타파’를 전면에 내걸면서, 비대해진 칭화방은 본격적인 정리 대상에 올랐다.

미국 제임스타운재단이 발행하는 안보 분석지 ‘차이나 브리프’는 2024년 간부 선발·임용 비리로 처벌받은 차오싱신 사건을 주목했다. 차오싱신은 칭화대 학맥은 아니지만 중앙조직부 시절 천시의 핵심 심복이었다. 공산당은 2016년부터 비리나 결격 사유가 있는 간부를 승진시킨 경우 당사자뿐 아니라 심사와 추천에 관여한 조직부 관계자에게도 책임을 묻는 제도를 시행하고 있는데, 사정 당국이 차오싱신의 인사 비리 의혹을 파헤치면서 10여 년간 조직부를 이끌었던 천시와 그가 승진시켰던 칭화방 관료들에게까지 불똥이 튀었다는 분석이다.

인사권을 회수하는 작업부터 시작됐다. 2025년 4월 천시의 후임인 리간제 중앙조직부장이 인사권을 빼앗긴 채 통일전선공작부장으로 밀려났고, 웨이샤오둥 베이징 정협 주석, 팡훙웨이 시안 서기, 친웨이중 선전시장, 샤린마오 베이징 상무부시장 등 칭화대 출신 관료들이 줄줄이 수사선상에 올랐다. 지난 6월에는 칭화방의 구심점인 천시마저 2023년 정년 이후 예외적으로 유지해 오던 중앙당교 교장직을 임기 도중 시 주석의 최측근인 차이치에게 넘겨줬다.

결국 칭화방의 간판 스타였던 천지닝마저 낙마하면서, 제20차 당대회 직후 장관급 이상 요직에 포진했던 칭화대 출신 13명 중 과반인 7명이 자리에서 물러나거나 조사받는 처지가 됐다. 차기 최고지도부 입성이 유력했던 천지닝의 실각으로 칭화방은 현재의 영향력뿐 아니라 차기 지도부로 이어질 가능성까지 크게 줄었다는 분석이다.

중국 공산당 서열 5위인 차이치 당 중앙서기처 서기 겸 중앙위원회 판공청 주임. 세계일보 자료사진

◆칭화방 빈자리 채운 시진핑 측근들

칭화방이 비운 자리는 시 주석과 가까운 인사들이 채우고 있다. 천시와 리간제가 맡았던 중앙조직부장에는 리창 총리와 함께 근무한 경력이 있는 스타이펑이 임명됐다. 천시가 지켰던 중앙당교 교장직은 시 주석의 비서실장 격인 차이치가 맡았다.

천지닝의 낙마로 제21차 당대회의 인사 구도도 달라지게 됐다. 차세대 상무위원 후보 한 명이 사라졌지만, 칭화방 내부에서는 그를 대체할 만한 인물이 뚜렷하게 보이지 않는다.

전문가들은 시 주석이 4연임을 앞두고 권력 누수(레임덕)를 유발할 수 있는 ‘잠재적 후계 구도’ 자체를 원천 차단하고 있다고 보고 있다. 대만 담강대 양안관계연구센터의 훙야오난 부주임은 싱가포르 연합조보와의 인터뷰에서 “천지닝의 낙마는 제21차 당대회의 정치국 인선이 장기적인 전략적 배치라기보다 ‘빈자리를 채우는’ 성격이 짙어질 것임을 의미한다”면서 “이제 당 지도부는 차기 ‘후계자’가 아니라 최고 권력자가 완전히 신뢰할 수 있는 인물로 채워지는 과정이 될 것”이라고 내다봤다.

최고 지도자에 대한 절대적인 충성과 복종만을 요구하는 거대한 권력 재편 속에, 다가오는 제21차 당대회는 시 주석의 4연임과 절대 권력을 완성하는 분기점이 될 것으로 전망된다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지