앞으로 금융감독원이 금융사에 대규모 과징금을 부과하는 등 중요 제재를 가할 경우 금융위원회와의 사전 협의 단계를 거쳐야 한다. 금융위와 금감원이 동시에 같은 제재 사건을 다룰 경우엔 ‘선(先)금융위 의결, 후(後)금감원장 조치 통보’로 진행된다. 여론 재판 논란을 빚어온 중간검사 결과 공개는 원칙적으로 금지되고, 은행·보험·증권사 등 금융사를 대상으로 한 ‘업무 전반’에 대한 정기검사도 할 수 없게 된다.

이억원 금융위원장(오른쪽)과 이찬진 금융감독원장이 27일 서울 종로구 정부서울청사에서 ''금융행정 쇄신방안''을 발표하며 기념 촬영하고 있다. 금융위원회 제공

이억원 금융위원장과 이찬진 금융감독원장은 27일 오전 정부서울청사 금융위 대회의실에서 양 기관 주요 간부들이 참석한 가운데 이런 내용을 포함한 총 28개 항목의 ‘금융행정 쇄신방안(금감원 쇄신안)’에 합의했다. 이는 공공기관운영위원회(공운위)가 올해 1월 금감원의 공공기관 지정을 유보하면서 금융감독 업무 혁신을 주문한 데 따른 것이다. 이에 양 기관은 외부 전문가가 참여하는 태스크포스(TF)를 운영하며 이번 쇄신안을 마련했다.

금감원의 금융사에 대한 △검사권 △제재 권한 △인허가 등에 대한 권한 조정이 핵심이다. 금융위의 금감원에 대한 통제권 강화 방안이기도 하다.

◆금감원 권한 조정·금융위의 통제권 강화…중요 안건 사전 협의 의무화

금감원 제재와 관련해 금융위의 통제권이 강화된다. 쇄신안에 따르면 같은 사건에 대해 금융위 의결 사항과 금감원장 전결 사항이 함께 있는 경우에는 금융위가 먼저 의결한 뒤 금감원장이 후속 조치를 통보하도록 했다. 금융위 심의 과정에서 제재 수위가 달라지면 금감원장 조치도 이에 맞게 다시 검토하고 변경된 내용은 금융위에 알리도록 했다. 금감원장 전결 제재와 금융위 의결 제재가 함께 이뤄질 때 두 기관의 판단이 엇갈리지 않도록 하기 위한 조치로 해석된다.

현재 기관경고 이하의 기관 제재 등은 금감원장이 결정하지만 영업정지 등 중대한 기관 제재는 금융위 의결을 거쳐 확정된다. 임직원 제재 역시 관계 법령과 제재 수위 등에 따라 결정 주체가 달라진다. 같은 사건이라도 결정 주체에 따라 두 기관 간 판단이 일치하지 않을 가능성이 있는 것이다.

실제 ‘고무줄 과징금’이란 비판을 받은 홍콩 H지수 주가연계증권(ELS) 불완전 판매 과징금 사건이 제재 절차를 손질하게 된 결정타였다. 이 사건은 이달 초 금융위 정례회의에서 과징금 3700억원 부과로 결론이 났지만, 금감원의 최초 산정액은 4조원이었다. 이 같은 일이 되풀이되지 않도록 금융위의 최종 의결 결과에 따라 금감원장 조치도 재검토하도록 절차를 명확히 한 것이다.

◆중간검사 결과 공개 금지…검사 대상 기간도 5년으로 제한

앞으로 정기검사는 경영실태평가와 핵심·취약 부문 등 건전성 점검을 중심으로 진행하고 업무 전반을 대상으로 하는 포괄적 정기검사는 금지된다. 핵심·취약 부문 검사의 범위도 검사 대상 금융회사에 한 달 전 통지하고, 검사 범위 확대가 필요한 경우 전결권자 직급 상향·사유 관리 등 관련 절차를 강화한다.

중간검사 결과 공개는 원칙적으로 금지한다. 소비자 피해가 우려되는 경우 등 예외적으로 중간검사 결과를 공개할 수 있는 사유를 별도 공보준칙을 통해 한정할 예정이다. 예외적으로 검사 결과를 공개하더라도 신원정보나 향후 제재에 영향을 미칠 수 있는 내용은 제한하기로 했다.

검사 기간 연장의 문턱도 높아진다. 검사 기간 연장 전결권자의 직급을 부서장에서 부원장보로 상향하고 금융회사의 자료 제출 부담도 완화한다. 검사 대상 기간은 원칙적으로 5년으로 제한해 5년이 지난 과거 행위는 검사 대상에서 제외하기로 했다. 다만 중대한 사안 등에 대한 예외 적용 여부는 추가 검토할 예정이다.

그간 전근대적 방식이라 비판을 받아온 ‘현장방문·필사’ 방식의 금융사의 제재심 안건 열람 방식도 내년 상반기 중으로 복사본 교부 방식으로 변경된다. 현재는 금융사가 자사에 대한 금감원 제재심 내용을 복사할 수 없으며 필사만 가능하다. 다수의 인원이 금감원을 찾아 1~2시간 안에 필사할 수밖에 없어 ‘깜깜이 상태’에서 법적 대응에 나설 수밖에 없다는 비판이 제기돼 왔다.

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