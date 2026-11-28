영하로 떨어졌던 기온이 다시 영상 10도를 웃도는 등 날씨가 오락가락하는 시기에는 혈압 관리에도 주의가 필요하다. 추위에 노출되면 체온을 유지하기 위해 혈관이 수축하면서 혈압이 높아질 수 있기 때문이다. 낮 기온이 올랐다고 아침저녁 보온을 소홀히 하거나 혈압약을 임의로 줄여서는 안 된다.

질병관리청의 ‘2025 만성질환 현황과 이슈’에 따르면 2023년 국내 19세 이상 고혈압 유병자는 약 1257만명으로 추정된다. 성인 약 10명 중 3명인 28.6%에 해당한다. 고혈압은 뚜렷한 증상 없이 진행되는 경우가 많지만, 방치하면 심장과 혈관에 부담이 쌓여 심근경색·뇌졸중 등 합병증 위험이 커진다.

가정 혈압이 수축기 135mmHg 이상 또는 이완기 85mmHg 이상인 경우에는 진료가 필요하다. AI 생성이미지

◆아침 식사·약 복용 전 혈압 측정…한파에는 실내운동

혈압 관리의 첫걸음은 자신의 혈압을 정확히 아는 것이다. 아침에는 기상 후 1시간 이내 소변을 본 뒤 식사와 혈압약 복용 전에, 저녁에는 취침 전 일정한 시간에 측정한다. 측정 전 5분 이상 앉아 쉬고, 30분 전부터는 운동·흡연·카페인 섭취를 피한다. 등은 등받이에 기대고 팔은 심장 높이에 둔다.

한 번의 수치에 일희일비하기보다 여러 날 기록한 변화를 살펴야 한다. 혈압이 평소보다 지속적으로 높거나 어지럼증과 함께 낮게 측정된다면 의료진과 상담한다. 날씨나 한두 번의 측정값만 보고 약을 더 먹거나 건너뛰어서는 안 된다.

외출할 때는 옷을 겹쳐 입고 목도리·장갑으로 보온한다. 추운 새벽에는 무리한 야외운동을 피하고, 한파가 심하면 실내 걷기나 실내 자전거로 대체한다. 평소에는 걷기 등 유산소운동을 하루 30분 안팎, 주 5일 정도 꾸준히 하고 가벼운 근력운동을 병행한다. 무거운 기구를 들며 숨을 오래 참는 동작은 피한다. 금연과 적정 체중 유지, 절주도 중요하다.

갑작스러운 가슴 통증·호흡곤란이나 한쪽 팔다리 마비·언어장애가 나타나면 혈압을 다시 재며 기다리지 말고 즉시 119에 도움을 요청해야 한다.

◆국물·젓갈 줄이고 통과일·무염 견과류로

식사는 싱겁게 먹는 것이 기본이다. 소금 섭취는 하루 6g 이하를 목표로 하되 간장·된장·김치·가공식품에 들어 있는 양까지 포함해야 한다. 국·찌개는 건더기 위주로 먹고 라면 국물, 젓갈·장아찌, 햄·소시지는 줄인다. 소스는 음식에 붓기보다 조금씩 찍어 먹는다.

채소·과일·통곡물과 저지방 유제품, 콩·생선·견과류를 고루 먹는 대시(DASH) 식단은 혈압 조절에 도움이 된다. 흰쌀밥 일부를 현미·귀리로 바꾸고 싱겁게 조리한 두부·생선·채소를 곁들이는 식이다. 간식은 과자·가당음료 대신 사과·귤 같은 통과일이나 소금·설탕을 더하지 않은 호두·아몬드를 적당량 선택한다.

바나나·감자·시금치 등에 들어 있는 칼륨도 혈압 관리에 도움이 된다. 다만 콩팥 기능이 떨어졌거나 칼륨 배설에 영향을 주는 약을 복용한다면 섭취에 주의해야 한다. 칼륨 보충제나 칼륨이 들어 있는 저나트륨 소금은 의료진과 상의해 사용한다.

고려대 안산병원 순환기내과 김용현 교수. 고려대 안산병원 제공

◆타이레놀·아스피린·비아그라는 고혈압 예방약 아냐

고혈압 치료에는 칼슘통로차단제인 암로디핀, 안지오텐신수용체차단제인 로사르탄·발사르탄·텔미사르탄 등이 쓰인다. 이뇨제나 베타차단제 등도 환자 상태에 따라 선택한다. 한 가지 약으로 충분히 조절되지 않으면 다른 계열의 약을 함께 사용하며, 약제와 용량은 동반질환과 콩팥 기능, 부작용 등을 고려해 정한다.

타이레놀·아스피린·비아그라가 고혈압 예방에 좋다는 이야기도 있지만, 이를 예방 목적으로 임의 복용해서는 안 된다. 타이레놀의 성분인 아세트아미노펜은 해열진통제이지 혈압약이 아니다. 고혈압 환자에게 하루 4g을 2주간 투여한 연구에서는 위약보다 낮 시간 평균 수축기혈압이 약 4.7㎜Hg 높아졌다. 다만 이 결과를 단기간 간헐적으로 복용하는 경우에 그대로 적용할 수는 없다.

아스피린은 혈소판 응집을 억제하는 약으로 혈압을 낮추지 않는다. 일부 환자에게 심혈관질환 재발 예방 목적으로 처방하지만 출혈 위험이 있어 임의로 복용을 시작해서는 안 된다. 비아그라의 성분인 실데나필도 일시적으로 혈압을 낮출 수 있을 뿐 일반적인 고혈압 예방약은 아니다. 특히 니트로글리세린 등 질산염제제와 함께 복용하면 위험한 저혈압을 일으킬 수 있다.

날씨 변화에 대비하는 혈압 관리의 핵심은 검증되지 않은 약에 기대기보다 꾸준한 측정과 처방에 따른 치료, 생활습관 개선을 이어가는 데 있다. 고려대 안산병원 순환기내과 김용현 교수는 “겨울철에는 추위로 인한 혈압 상승에 주의하고 혈압약을 복용하고 있더라도 정기적으로 가정에서 혈압을 측정해 조절 상태를 확인해야 한다”며 “혈압이 평소보다 높게 유지된다면 의료진과 상담해 적절한 관리 방법을 찾는 것이 중요하다”고 조언했다.

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