김동명 한국노총 위원장이 25일 서울 여의도 국회 본청 앞에서 열린 양대노총 65세 법정 정년연장 연내 입법 처리 촉구 기자회견에서 발언하고 있다. 뉴스1

정년연장을 위한 노사 합의가 불발됐다. 이에 한국노동조합총연맹(한국노총)이 65세 정년연장 일정을 앞당겨 연내 입법에 나서라고 정부와 여당에 촉구했다. 반면 경영계는 “시한에 얽매이지 말아야 한다”는 입장이다.

한국노총은 27일 오후 국회 소통관에서 기자회견을 열고 “민주당은 더 이상 노사 간 이견을 이유로 입법을 미루지 말고 그동안의 논의 결과를 토대로 65세 법정 정년연장 입법 절차에 즉각 돌입해야 한다”고 밝혔다.

앞서 이날 오전 더불어민주당 정년연장특별위원회 소위원회는 정년연장 시행 시기와 방식 등을 둘러싼 노사 간 이견을 좁히지 못한 채 끝났다. 회의는 1시간30분가량 비공개로 진행됐다.

한국노총은 “사용자 측이 기업 사정에 따른 선별적 재고용을 고집해 합의 불발은 예견된 결과였다”고 주장했다.

그러면서 “더 이상의 논의와 입법 지연은 정년을 앞둔 노동자들에게 소득절벽과 노후 불안을 감내하라는 것과 다르지 않다”며 “이제는 정부와 민주당이 대통령의 공약이자 국정과제인 정년연장 입법을 책임 있게 이행할 때”라고 말했다.

◆ 정년 65세까지 10년…연금과 엇갈리는 시간표

한국노총은 민주당이 이날 소위에서 제시한 중재안도 비판했다. 중재안은 현행 60세인 법정 정년을 2029년 61세로 높인 뒤 2년마다 1세씩 늘려 2037년 65세에 이르게 하는 것이 핵심이다.

법정 정년이 65세가 되기 전 정년을 맞는 노동자는 퇴직 후 재고용으로 고용 공백을 메우도록 했다. 연장된 고용기간에는 근로자 과반의 동의 대신 의견 청취만으로 취업규칙을 바꿀 수 있도록 하는 특례도 담겼다.

한국노총은 65세 정년까지 10년이 걸려 국민연금을 받기 전 소득공백을 해소하기 어렵고, 노사 합의나 당사자 동의 없이 임금·노동조건이 나빠질 수 있다고 지적했다.

국민연금 수급 개시 연령은 올해 63세로, 단계적으로 높아져 2033년 65세가 된다. 2029년 60세가 되는 1969년생은 중재안대로면 정년이 61세로 1년 늘지만 국민연금은 65세부터 받는다. 정년이 늘어도 연금을 받기 전까지 공백이 남는 것이다.

한국노총은 “단계적 법정 정년연장이라는 방식 자체를 반대하는 것이 아니다”라며 “시행 시기와 연장 일정은 소득공백을 해결하는 것을 기본 원칙으로 해야 하며 노동조건 변경 시 최소한의 노사 합의 절차가 훼손돼서는 결코 안 된다”고 강조했다.

이어 정부와 여당에 △65세 법정 정년연장 연내 입법 △단계적 정년연장 추진 일정 단축 △노동조건 변경 시 노사 자율합의 절차 존중 △공공부문 청년고용 할당제 등 청년고용 확대와 중소기업 지원 대책 마련을 요구했다.

김동명 한국노총 위원장은 “논의가 시작된 지 2년이 다 돼가는 동안 정년퇴직을 맞아 일터를 떠나고 국민연금을 받기까지 소득공백을 감당해야 하는 노동자들은 계속 늘어나고 있다”며 “노동자들에게 정년연장은 기다려도 되는 문제가 아니다. 당장 생계가 걸린 문제이고 남은 삶의 안정이 달린 문제”라고 말했다.

그러면서 “노사 합의가 중요하다는 사실을 부정하지 않는다. 그러나 합의가 이뤄지지 않았다는 이유로 입법 책임까지 미뤄서는 안 된다”며 “노동자들의 절박한 현실을 외면하지 말고 올해 안에 반드시 정년연장 입법을 완성하라”고 촉구했다.

◆ 경영계 “청년 일자리 문제 떼어 놓고 볼 수 없다”

반면 경영계는 이날 소위에서 퇴직 후 재고용을 중심으로 계속고용 제도를 설계해야 한다는 입장을 고수했다.

이동근 경총 상근부회장은 “청년 대책도 임금체계 개편도 없이 추진되는 입법은 세대 간 일자리 갈등과 산업현장의 혼란만 키울 뿐”이라며 “연내 입법 시한에 얽매이지 말고 청년 등 다양한 이해관계자가 참여해 숙의할 수 있도록 논의의 틀을 다시 세워야 한다”고 말했다.

이 부회장은 “정년 연장은 청년 일자리 문제를 떼어 놓고 볼 수 없다”며 지난 2016년 60세 정년 의무화 이후 고령자 고용이 1명 늘 때 청년 고용이 최대 1.5명 줄었다고 주장했다.

노동계는 곧바로 맞섰다. 한성규 민주노총 부위원장은 “경영계는 정년연장에 대한 비용 부담을 말하면서도 정부로부터 받은 세금 감면에 대해서는 침묵하고 있다”고 말했다.

민주노총은 “민주당은 다음 전체회의 전까지 법안을 전면 재검토하고, 국민연금 수급 개시 연령까지 소득 공백을 최소화할 수 있는 실질적인 고용연장 방안을 마련하라”고 요구했다.

이러한 가운데 민주당은 특위 활동을 마무리하는 수순에 들어갔다. 특위 간사인 김주영 의원은 “끝까지 합의안이 도출되지 않는다면 그간 논의된 안을 중심으로 마무리할 수밖에 없는 시점에 왔다”며 “법안 발의는 할 수밖에 없을 것이라고 생각한다”고 말했다.

특위는 다음 달 2일 오전 마지막 전체회의를 열어 정년연장 입법 방안을 한 차례 더 논의한다. 김영훈 고용노동부 장관은 특위에서 결론이 나지 않으면 정부 입장 발표를 검토하겠다고 밝힌 바 있다.

한편 노동계는 당장 내년 정년퇴직을 앞둔 1967년생 노동자에 대한 대책이 중재안에 빠져 있다는 점도 문제 삼고 있다. 1965∼1968년생의 국민연금 수급 개시 연령은 64세다.

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