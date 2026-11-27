강신철 국방부 장관이 27일 육군 72보병사단을 찾아 예비군 드론 실증부대 운용 현황을 점검하고 상비예비군 등 현장 장병들을 격려했다. 이번 방문은 상비 병력 감소로 예비전력의 역할이 커지는 가운데 예비군 부대를 드론·로봇 등 무인체계 중심으로 발전시키는 데 힘을 싣겠다는 취지다.

강신철 국방부 장관이 27일 육군 제72보병사단(동원사단)을 찾아 드론 운용 현황을 점검하고 있다. 국방부 제공

72사단은 드론봇 중대를 편성해 시범 운영 중이다. 국방부는 기존 병력 중심 예비전력 구조를 드론·로봇 등 무인전투체계를 활용하는 미래형 부대로 전환한다는 방침이다. 군은 민간 드론 기술 전문인력을 상비예비군으로 선발해 평시에도 예비군 드론부대를 운용하고 있다. 2027년 10개 부대 편성을 시작으로 2030년까지 예비군 드론봇 부대를 100개로 확대해 예비전력의 역량을 강화할 계획이다.

아울러 드론 전문 상비예비군을 포함한 상비예비군 규모를 2040년까지 5만명 수준으로 늘리고, 드론과 로봇 등 첨단 장비도 현역 부대와 같은 수준으로 보강할 예정이다.

강 장관은 상비예비군들과 만나 “실전성과 전문성을 갖춘 예비전력은 이제 우리 군의 핵심 전력"이라며 "상비전력과 예비전력이 하나의 전사공동체로서 함께 발전해 그 어떤 위협에도 승리하는 강한 국군을 만들겠다”고 말했다.

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