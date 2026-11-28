미성년자들을 인터넷 생방송에 출연시켜 부적절한 신체 접촉을 하는 등 성착취물을 제작한 30대 인터넷 방송인(BJ)이 항소심에서도 징역 6년을 선고받았다.

서울고법 인천원외재판부 형사2부 이정민 부장판사는 27일 아동·청소년의 성보호에 관한 법률 위반(성착취물 제작) 혐의로 기소된 A(33)씨에 대한 항소심에서 원심과 같은 징역 6년을 선고했다고 밝혔다.

미성년자를 생방송에 출연시켜 부적절한 신체 접촉 영상을 유튜브로 송출한 BJ A씨가 항소심에서도 징역 6년을 선고받은 사건을 전하는 기사 이미지로 어두운 방송 공간과 빈 의자·카메라로 현장성을 표현한 장면. 인공지능(AI) 플랫폼 ‘세계온(SEGYE.On)’으로 생성

함께 재판에 넘겨진 다른 BJ 7명에게도 원심과 동일하게 실형 또는 징역형의 집행유예가 선고됐다. 다만 B씨는 다른 항소심 사건과 병합해 심리하면서 원심의 징역 2년 6개월을 파기하고 징역 3년 등을 선고받았다.

재판부는 피고인들의 항소를 받아들이지 않았다. 일부 피고인이 피해 아동에게 추가로 합의금을 지급하고 피해 아동도 처벌을 원하지 않는다는 의사를 밝혔지만 이를 형량을 변경할 만한 사정으로 보기는 어렵다고 판단했다.

재판부는 "피고인들이 영리 목적으로 아동·청소년 성착취물을 상영한 사실을 인정할 수 있다"며 "기록을 살펴보면 원심의 판단은 정당하고 사실오인이나 법리오해의 잘못이 없다"고 판시했다.

이들이 제기한 위헌법률심판 제청 신청도 기각했다. 해당 법 조항이 헌법에 어긋난다는 피고인들의 주장을 받아들이지 않은 것이다.

재판부는 "관련 법률 조항은 죄형법정주의의 명확성 원칙에 위배되지 않는다"며 "헌법상 평등 원칙이나 형벌 비례 원칙에 반하지 않고 표현의 자유를 과도하게 제한한다고 볼 수도 없다"고 설명했다.

A씨 등은 지난해 7월 12일 인터넷 생방송에서 C군 등 미성년자 2명에게 벌칙을 수행하게 한다는 명목으로 부적절한 신체 접촉을 하고 이를 영상으로 제작해 유튜브를 통해 송출한 혐의로 기소됐다.

당시 방송에는 평균 1만명가량 시청자가 접속했다. 일부 영상은 실시간 시청자 수가 2만명을 넘은 것으로 조사됐다.

A씨는 수사 과정에서 "동성끼리 진행한 벌칙이었고 C군의 동의를 받았다"며 "선정적이거나 자극적인 행위라고 생각하지 않는다"고 주장하며 혐의를 부인했다.

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