국민의힘 장동혁 대표가 참석한 당내 행사 두 곳에 원외 당협위원장 60명이 결집했다. 전체 원외 당협위원장의 3분의 1을 웃도는 규모다. ‘조작징계’ 의혹을 둘러싼 당내 공방이 격화하는 가운데, 장 대표가 원외 당협위원장들을 중심으로 세 결집에 나섰다는 평가가 나온다.

장 대표 비서실장인 박준태 의원은 이날 국회 의원회관에서 ‘당협위원장과 함께하는 보수 재건 프로젝트: 이재명 탈옥법, 국민이 심판한다’ 토론회를 열었다.

국민의힘 장동혁 대표와 참석자들이 27일 열린 ‘당협위원장과 함께하는 보수 재건 프로젝트: 이재명 탈옥법, 국민이 심판한다’ 토론회에서 구호를 외치고 있다. 국민의힘 박준태 의원실

장 대표는 이날 당협위원장들의 결집을 강조했다. 그는 “어려울 때 흔들리지 않고 싸울 수 있는 건 오늘 함께한 의원들과 당협위원장 동지들이 있기 때문”이라며 “설득과 분노의 시간도 지났다. 하루라도 범죄자를 청와대에서 끌어내야 한다”고 말했다.

박 의원도 “두 번의 대통령 탄핵이 있었고, 탄핵을 막을 수 있는 충분한 의석이 있었지만 막지 못했다”며 “소수 의원들이 당론을 어기고 민주당과 결탁해서 탄핵에 동조했기 때문”이라고 말했다.

그는 “탄핵의 결과는 대선 패배, 문재인·이재명 정부의 탄생으로 이어졌다”며 “오늘 이 이재명 탈옥법까지 이르게 된 것”이라고 주장했다. 이어 “이제 배신의 정치를 완전히 끊어내야 한다. 당을 지켜야 나라도 지킬 수 있다”고 덧붙였다.

이날 토론회에는 장 대표와 임이자 정책위의장, 정희용 사무총장, 김민수·조광한 최고위원 등 당 지도부와 이인선·조배숙·이종욱·김희정·김장겸·이달희·김민전·서명옥·조정훈·주진우·강선영·유영하·임종득·이상휘·김은혜·김승수·박대출·윤상현·김정재 의원 등 현역 의원 31명이 참석했다. 친장계로 분류되는 당협위원장 연구모임 GF(굿프랜드) 소속 원외 당협위원장 50명도 참석했다.

국민의힘에 따르면 전날 여심포럼이 주최한 행사에도 원외 당협위원장 21명이 참석했다. 이틀간 열린 행사 참석자 가운데 중복 인원을 제외하면 모두 60명으로, 현역 의원과 공석 지역을 제외한 전체 원외 당협위원장의 3분의 1을 웃돈다. 국민의힘 관계자는 “장 대표가 원외 당협위원장들을 통해 자신의 세력을 보여준 것”이라고 평가했다.

국민의힘은 다음달 2일 의원총회를 열어 조작징계 의혹을 논의할 예정이다. 장 대표가 불참 의사를 밝힌 가운데, 의총 결과에 따라 당내 갈등의 향방이 달라질 것으로 전망된다.

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