사진=국가녹색기술연구소 제공

국가녹색기술연구소(소장 오대균)가 국내 기후기술의 탄소크레딧 시장 진입 가능성과 사업화 전략을 논의하는 자리를 마련했다. 탄소크레딧의 수요자와 공급자, 감축·제거 기술개발자가 한자리에 모여 시장에서 요구되는 기술과 사업 조건을 다양한 관점에서 살폈다.

국가녹색기술연구소는 27일 영등포 코트야드 메리어트 호텔에서 (사)온실가스국제감축산업협회와 ‘탄소시장은 기후기술을 어떻게 바라보는가’를 주제로 공동세미나를 개최했다.

이번 행사는 기업의 자발적 감축과 공급망 대응, 국제감축, 기후기술 사업화 등에서 활용되는 탄소크레딧을 중심으로 국내 기후기술의 시장 진입 전략을 모색하기 위해 마련됐다.

사진=국가녹색기술연구소 제공

오대균 국가녹색기술연구소 소장의 개회사와 손영기 (사)온실가스국제감축산업협회 회장대행의 환영사, 전의찬 세종대학교 교수의 축사에 이어 기조발제가 진행됐다.

글로벌녹색성장기구(GGGI)의 Aaron Drayer는 ‘기후행동 촉진을 위한 탄소시장의 역할(Where Carbon market meet to drive climate action forward)’을, 유엔환경계획 코펜하겐 기후센터(UNEP-CCC)의 Soren Lukten은 ‘국제적으로 이전되는 감축실적(ITMO)의 보증 모델(ITMO guarantee model)’을 발표했다.

이어 최가영 국가녹색기술연구소 선임연구원은 ‘탄소시장은 기술을 어떻게 분류하고 평가하는가’를 주제로 탄소시장의 기술 평가 방식을 설명했다. 장상훈 NH증권 부장은 탄소크레딧 수요자 관점에서 구매 요건을, 하상선 에코아이 부사장은 공급자 관점에서 감축사업 개발 과정의 현황과 병목을 설명했다. 박형건 Capture 6 부사장은 감축·제거 기술이 탄소크레딧으로 연결되는 과정을 기술자 관점에서 소개했다.

패널토론은 오채운 국가녹색기술연구소 책임연구원이 좌장을 맡았으며, 이충국 한국기후변화연구원 실장, 추다해 에너지경제연구원 연구위원, 박란희 임팩트온 대표, 김녹영 대한상의 탄소감축인증센터 센터장이 참여했다. 참석자들은 탄소크레딧의 신뢰성 확보와 검·인증 비용 부담 완화, 신규 감축·제거 기술의 시장 진입 및 수요 확대 방안 등을 논의했다.

오대균 소장은 “기후기술의 성과가 실질적인 온실가스 감축과 산업 성장으로 이어지기 위해서는 기술개발뿐 아니라 시장 수요와의 연계가 중요하다”며 “앞으로도 국가녹색기술연구소는 시장 수요에 기반한 기후기술 R&D 정책 제안과 기술사업화 지원을 강화해 나가겠다”고 밝혔다.

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