이른바 대장동 개발비리 사건으로 1심에서 나란히 실형을 선고받은 민간업자들의 항소심에서 공소청이 항소기각을 요청했다. 항소심 과정에서 제출된 증거 등을 살펴봐도 원심 판단을 뒤집을 만한 내용이 없고, 원심이 선고한 형이 정당하다는 취지에서다.

공소청 검사는 27일 서울고법 형사6-3부(재판장 민달기) 심리로 열린 화천대유자산관리 대주주 김만배씨와 남욱 변호사, 정영학 회계사, 유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장, 정민용 변호사의 업무상 배임 등 혐의 항소심 결심공판에서 이 같이 구형했다.

화천대유자산관리 대주주 김만배씨(왼쪽부터)와 남욱 변호사, 정영학 회계사, 유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장. 연합뉴스

검사는 “원심(1심) 재판부에서 신중하게 재판을 진행하고 각 피고인 측의 주장을 판단한 다음에 판결했다”며 “항소심에서 각 증인의 증언 내용, 추가 제출 증거 내용을 봤을 때 원심 판단을 뒤집을 만한 사항은 아닌 걸로 보인다”고 말했다.

그러면서 1심이 약 1년8개월 동안 총 190회 공판기일을 진행하면서 증인 48명이 150회에 걸쳐 증언한 점 등을 강조했다. 검사는 “이러한 제반 사정을 고려하면 원심 판단은 정당하다”며 “각 피고인의 항소를 기각해달라”고 했다.

김씨 등 민간업자 일당과 유 전 본부장 등은 대장동 개발사업과 관련해 화천대유에 유리하도록 공모지침서를 작성하고, 화천대유가 참여한 성남의뜰 컨소시엄이 우선협상자로 선정되도록 해 공사에 4895억원의 손해를 끼친 혐의 등으로 2021년 10월부터 차례로 기소됐다.

이 사건 1심은 지난해 10월31일 김씨에게 징역 8년과 428억원 추징을 선고했다. 대장동 사업의 설계자로 알려진 남 변호사와 정 회계사에겐 각각 징역 4년과 징역 5년이 선고됐다. 공사에서 대장동 개발사업을 총괄한 유 전 본부장에게는 징역 8년과 벌금 4억원, 추징 8억1000만원이, 남 변호사 추천으로 공사에 들어가 투자사업팀장으로 일한 정 변호사에겐 징역 6년과 벌금 38억원, 추징금 37억2200만원이 선고됐다.

1심 재판부는 이들의 업무상 배임 혐의를 유죄로 보면서도 공사의 손해액을 특정할 수 없다는 이유로 특정경제범죄가중처벌법상 배임 혐의는 무죄로 판단했다.

해당 판결에 대해 피고인들은 전원 항소했으나, 당시 서울중앙지검(현 서울중앙지방공소청)은 항소를 포기해 거센 논란이 일었다. 검찰의 항소 포기로 1심에서 무죄가 선고된 혐의에 대해선 더 이상 다툴 수 없게 됐고, 추징금 상한 역시 김씨에게 부과된 428억원으로 정해졌기 때문이다. 정치권에선 대장동 사건으로 기소된 이재명 대통령을 구하고자 당시 검찰 지휘부가 항소 포기를 지휘한 것이란 비판이 잇따랐다.

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