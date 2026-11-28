장애인 표준사업장에서 근무하던 20대 지적장애 여성을 여러 차례 성폭행해 임신과 출산에 이르게 한 전직 임원이 징역 9년을 선고받았다.

인천지법 형사14부 손승범 부장판사는 27일 장애인준강간 혐의로 구속 기소된 60대 A씨에게 징역 9년을 선고했다고 밝혔다. 재판부는 A씨에게 5년간 보호관찰을 명령하고 10년간 아동·청소년 및 장애인 관련 기관에 취업하지 못하도록 했다.

인천지법이 장애인 표준사업장 전직 임원에게 징역 9년을 선고한 사건을 다룬 펜화 만평 이미지. 사업장 내 권력 격차를 과장된 인물 대비로 풍자했다. 인공지능(AI) 플랫폼 ‘세계온(SEGYE.On)’으로 생성

A씨는 지난해 여름부터 지난 6월 9일까지 자신의 집과 전 부인의 주거지, 차량 등에서 지적장애가 있는 20대 여성 B씨를 모두 5차례 성폭행한 혐의로 재판에 넘겨졌다.

B씨는 2024년 10월부터 A씨가 임원으로 재직하던 장애인 표준사업장 세탁업체에서 일했던 것으로 조사됐다. A씨는 범행으로 B씨가 출산한 뒤에도 산후조리원에 머물던 피해자에게 신체 사진을 요구한 것으로 파악됐다.

재판부는 범행의 반복성과 피해 정도 등을 고려해 A씨의 죄질이 매우 불량하다고 판단했다.

재판부는 "피고인은 피해자가 항거불능 상태에 있는 것을 이용해 5차례 성폭행했다"며 "범행이 반복된 기간과 피해자의 지적장애 정도 등을 고려하면 죄질이 매우 나쁘다"고 지적했다.

이어 "피해자는 범행으로 원치 않는 임신과 출산을 겪었고 피해자와 가족이 감내해야 할 고통도 상당하며 장기간 이어질 것으로 보인다"며 "태어난 아이 역시 건전한 가치관 형성에 부정적인 영향을 받을 수 있다"고 밝혔다.

특히 A씨가 범행 이후 피해자에게 허위 진술을 강요한 점도 불리한 양형 사유로 들었다. 다만 범행을 인정하고 과거 성매매 처벌 전력 외에 동종 범죄 전력이 없는 점 등을 참작했다고 설명했다.

앞서 검찰은 지난 10일 결심 공판에서 A씨에게 징역 15년을 구형했다.

선고 결과가 검찰 구형에 미치지 못하자 피해자의 아버지는 수사 과정에 대한 아쉬움을 나타냈다. 그는 "딸은 경찰에 수십 차례 성폭행을 당했다고 진술했지만 지적장애가 있어 범죄를 입증하는 데 한계가 있었다"며 경찰 수사가 미흡했다고 주장했다.

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