배우 정우성이 이정재와 함께 설립한 소속사 아티스트컴퍼니를 떠났다.



아티스트컴퍼니는 "정우성과 전속계약이 만료됐다"고 27일 밝혔다.

연합뉴스 자료사진

아티스트컴퍼니에 따르면 정우성은 아티스트컴퍼니와 전속계약이 만료된 후 재계약을 체결하지 않고 회사를 떠났다.



현재는 소속사 없이 10여년 간 일해 온 매니저와 독자 활동을 이어가고 있다.



이정재와 정우성은 "합리적이고 체계적인 회사를 만들겠다"며 2016년 아티스트컴퍼니를 설립해 의기투합했다. 두 사람은 '청담 부부'라 불릴 만큼 돈독한 사이로 연예계 대표 '절친'으로 꼽혔다.



그러나 최근 두 사람을 두고 불화설이 제기됐다. 정우성이 임기를 약 6개월 남기고 지난달 2일 돌연 아티스트컴퍼니의 사내이사직을 사임하면서부터다.



또한 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 정우성은 19일부터 23일까지 아티스트컴퍼니 주식 15만5천주(약 5억2천170만원)를 장내 매도하면서 주요주주 지위에서 벗어났다.



다만 정우성은 9.9998%의 아티스트컴퍼니 지분을 보유하며 여전히 투자 관계는 유지하고 있다.

<연합>

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