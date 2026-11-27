유산 상속을 둘러싸고 갈등을 겪던 조카에게 인화 물질을 뿌리고 불을 붙여 살해하려 한 50대 남성이 항소심에서도 징역형을 선고받았다.

유산 갈등 끝에 조카에게 인화 물질을 뿌리고 불을 붙여 살해하려 한 혐의로 징역 4년이 확정된 사건을 전하는 기사에서, 1심이 근거로 삼은 그을린 패딩 증거물을 담담하게 그린 한 장면. 인공지능(AI) 플랫폼 ‘세계온(SEGYE.On)’으로 생성

서울고법 인천원외재판부 형사2부 이정민 부장판사는 27일 살인미수 등 혐의로 기소된 A(58)씨의 항소심에서 검사와 A씨의 항소를 모두 기각하고 원심과 같은 징역 4년을 선고했다고 밝혔다.

A씨는 지난해 12월 13일 오전 경기 김포시 누나의 집에서 20대 조카 B씨를 폭행한 뒤 주유소에서 구입한 인화 물질을 몸에 뿌리고 불을 붙여 살해하려 한 혐의로 재판에 넘겨졌다.

범행은 사망한 부모의 유산 상속 문제를 놓고 누나와 오랜 기간 갈등을 겪던 중 벌어진 것으로 조사됐다. A씨는 조카에게 불을 붙인 뒤 자신의 집으로 돌아가 방화까지 저지른 것으로 파악됐다.

A씨는 재판 과정에서 살인미수 혐의를 뒷받침할 명확한 증거가 없다며 혐의를 부인했다.

그러나 1심 재판부는 피해자가 당시 입고 있던 패딩에서 화염과 고온에 노출된 흔적이 확인된 점 등을 근거로 A씨에게 살인의 고의가 있었다고 판단했다.

항소심 재판부도 원심 판단을 뒤집을 만한 사정이 없다고 보고 양측의 항소를 기각했다.

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