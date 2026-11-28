‘뭔가(먼가) 작고 귀여운 녀석’.

줄여서 ‘먼작귀’라고 부르는 일본 애니메이션 ‘치이카와’의 인기가 대단합니다. 최근 한국에서 출장 온 한 기업 관계자도 조카에게 줄 한정판 치이카와 캐릭터를 구할 방법을 수소문하고 있었는데요. 1년 전부터 일본과 관계가 몹시 냉랭해진 중국에서는 극장판 ‘치이카와: 인어섬의 비밀’을 보러 홍콩, 대만 등지로 원정 관람을 떠나기도 한답니다. 이른바 ‘한일령(限日令)’ 때문인지 중국에선 아직 개봉이 되지 않고 있기 때문입니다.

영화 ‘극장판 치이카와: 인어 섬의 비밀’ 속 장면. 대원미디어

치이카와는 고향 일본에서도 상상을 초월하는 사랑을 받고 있습니다. 회전초밥 체인 구라스시가 25일 11시부터 시작한 치이카와 캐릭터 초밥 접시 증정 행사가 하루 만에 끝난 것이 대표적 사례입니다. 원래 다음 달 6일까지 진행할 예정이었는데, 100만개에 달하는 경품의 당첨자가 첫날 모두 확정됐다고 합니다.

구라스시 측은 “이번 기획은 ‘각 매장이 정한 당첨 건수에 도달하는 즉시 종료’되는 방식을 채택하고 있다”며 “전 매장에서 당첨 인원이 모두 채워져 예정된 기간 전이지만 전 매장에서의 추첨을 종료하게 됐다”고 설명했습니다.

앞서 구라스시는 지난 8월21일부터 치이카와 행사를 진행했다가 전면 중단한 적이 있습니다. 일본 중고거래 플랫폼 메루카리에 치이카와 경품이 대량으로 올라온 것을 계기로 조사에 착수했더니 직원이 경품을 횡령한 사실이 밝혀져서입니다.

그래서인지 메루카리는 이번 구라스시 초밥 접시의 거래를 11월27일부터 12월10일까지 막겠다고 발표했습니다.

일본 초밥 체인 구라스시가 치이카와와 협업해 내놓은 캐릭터 접시. 증정 행사 시작 첫날인 25일 응모가 마감됐다. 구라스시

구라스시는 2023년부터 치이카와와의 협업을 실시하고 있는데요. 2024년 3월 행사에서는 기존 점포 매출이 전년 동월 대비 23% 증가할 정도로 효과를 톡톡히 누리고 있습니다.

이뿐만이 아닙니다. 지난 24일 지바시 도요스나공원에서 개막한 ‘치이카와 크리스마스 마켓’에서는 한정판 상품이 조기 품절되는 바람에 2500엔(약 2만1000원)짜리 입장권을 구매하고도 상품을 구하지 못한 이들이 속출했다고 합니다. 한 20대 여성은 NNN방송에 “2시간 반 정도 기다렸는데 (남은 상품이) 적었다”며 “사고 싶었던 게 눈앞에서 사라지기도 하고, (선반이) 거의 비었다”고 말했습니다. 공식 소셜미디어 계정에 따르면 개장 40분 만에 품절된 상품도 있었다고 합니다.

입장 시간을 30분 단위로 쪼갰는데도 이런 사태가 벌어지자 주최 측인 아베마(ABEMA)는 26일 밤 사과하고 환불, 주문 생산 방식 판매 등의 대책을 내놨습니다.

뽑기 상품인 가챠, 핼러윈 한정 상품 판매 등 치이카와와 관련된 기획에서는 이 같이 사람이 몰려 행사가 중단되거나 주문 취소·환불하는 사례가 비일비재합니다. 지난해와 올해 5월 맥도날드가 치이카와와 협업해 해피세트를 내놓았을 때에는 사람들이 대량으로 구입한 뒤 치이카와 경품만 챙기고 음식은 먹지도 않고 버리고 가 논란이 일기도 했죠.

일본리서치센터가 16종의 일본 캐릭터를 놓고 지난 4월 전국 15∼79세를 대상으로 실시한 조사에서 헬로키티(22%)에 이어 17%로 2위에 오를 정도로 치이카와 인기가 높아지면서 생기는 현상입니다. 현재 극장판 애니메이션은 한국에서 311만 명(26일 기준), 일본에서 1306만 명(24일 기준)이 관람한 것으로 집계됩니다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지