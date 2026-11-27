금융당국이 은행을 감독할 때 해당 은행이 비수도권 지역에 돈을 얼마나 다시 풀었는지를 더 꼼꼼히, 더 많이 살피기로 했다. 올해 지역 재투자 평가 결과, 하나·iM·기업·농협은행이 ‘최우수’ 등급을, 씨티·SC·수협은행은 ‘미흡’ 등급을 받았다.

금융위원회는 27일 지역재투자 평가위원회를 열고 2026년도 평가 결과를 확정했다고 밝혔다.

금융위원회. 연합뉴스

지역재투자 평가제도는 지역에서 예금·적금을 받는 금융회사가 지역경제 성장을 지원하도록 지난 2018년 도입됐다. 2020년부터 평가가 이뤄졌으며 결과는 최우수·우수·양호·다소미흡·미흡 5등급으로 나뉘어 인센티브가 부여된다. 평가 항목은 지역 내 자금 공급, 중소기업 지원, 서민대출 지원, 점포 등 금융 인프라다.

올해 최우수 등급은 하나·iM·기업·농협·부산·광주·경남은행 등 7곳이 받았다. 국민·제주·전북은행은 우수, 신한·우리은행은 양호를 받았다. 한국씨티·SC제일·수협은행은 가장 낮은 미흡 등급을 받았다.

은행권 지역재투자 현황을 보면 지난해 평가 지역(비수도권) 여신증가율은 3.8%로 전년(4.7%)보다 0.9%포인트 낮아졌다. 다만 수도권 여신증가율(6.0%→4.2%)의 하락폭(1.8%포인트)보다는 작았다.

평가 지역 예대율은 131.7%로 전년(124.1%)보다 7.6%포인트 올랐고, 수도권(99%)보다 높았다. 중소기업 대출 비중은 96.3%로 수도권(81.6%)보다 높았다. 중소기업 대출액 증가율은 2%로 전년(3.3%)보다 1.3%포인트 하락했다.

최우수 은행은 해마다 전체의 절반 안팎을 차지했다. 은행 15곳 가운데 2023년 6곳(40%), 2024년 8곳(53%), 2025년 9곳(60%), 올해 7곳(47%)이 최우수를 받았다. 은행의 지역별 점수를 평균해 기준을 넘으면 최우수 등급을 받는 절대평가 방식이기 때문이다.

금융위는 앞으로 평가 방식을 상대평가로 바꾸기로 했다. 평가의 변별력이 저하되는 등 전반적인 평가제도의 개선이 필요한 상황인 탓이다. 상대평가로 바뀌면 은행은 최종 순위에 따라 등급을 받는다. 최우수 1곳, 우수 4곳, 양호 5곳, 다소미흡 3곳, 미흡 2곳이다. 거의 모든 은행이 만점을 받던 ‘지역별 예대율’, ‘중소기업·개인사업자 대출 비중’ 등의 항목도 상대평가로 바뀐다.

평가 결과가 은행에 주는 영향도 커진다. 지금은 지역재투자가 금융감독원 경영실태평가 100점 가운데 ‘경영관리의 적정성’ 부문(10점) 안에 0.35점만 배정돼 있다.

금융위는 평가항목에 ‘지역재투자’를 명시하고 평가 결과에 비례해 점수를 주며 반영 비중도 늘릴 계획이다. 내년부터 시범 운영하는 포용금융 종합평가에 지역재투자 평가 결과를 반영하는 방안도 검토한다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지