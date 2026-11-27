이달 치러진 뉴질랜드 총선의 최종 개표 결과 집권 세력인 중도우파 연립정부 3개당이 1석 차이로 과반에 실패했다. 중도 성향인 기회당과 협상해 지지를 받아야 할 처지에 놓였다.

27일(현지시간) 로이터·블룸버그 통신 등에 따르면 지난 7일 치러진 뉴질랜드 총선의 최종 개표 결과 여당 국민당(중도보수)을 포함한 행동당(보수)·뉴질랜드제일당(우파 포퓰리즘) 등 중도우파 연정에 속한 3개당은 모두 65석을 얻었다. 크리스토퍼 럭슨 총리가 이끈 국민당이 40석, 행동당 13석, 뉴질랜드제일당 12석이다.

크리스토퍼 럭슨 뉴질랜드 총리. EPA연합뉴스

중도우파 연정 3개당의 의석수는 이번 총선의 전체 의석수인 130석의 과반(66석)에 한 석이 모자랐다. 애초 투표 당일 국내 개표를 토대로 발표된 잠정 결과에서는 67석을 차지할 것으로 예상됐으나, 해외 투표를 합한 최종 개표 결과 2석이 줄었다.

과반 의석을 확보하지 못한 중도우파 연정 3개당은 이번에 처음 의회에 진출할 기회당의 지지가 필요한 상황이다. 2016년 창당한 기회당은 이번 총선에서 의회 진입 요건인 득표율 5%를 넘겨 7석을 차지했다. 좌우를 넘는 실용주의를 표방한 큘레이 웡 기회당 대표는 이번 총선에서 가장 많은 의석을 확보한 국민당과 먼저 협상한 뒤 중도우파 연립정부의 다른 정당과도 협의할 것이라고 밝혔다.

크리스토퍼 럭슨 뉴질랜드 총리는 “이번 협상은 어려울 수 있고 다소 시간이 걸릴 수도 있겠지만, 서둘러 끝내기보다는 제대로 해내는 것이 훨씬 더 중요하다”고 강조했다.

이번 총선에서 제1야당인 노동당(중도좌파)은 36석을 확보하는 데 그쳤다. 노동당에 녹색당(진보) 17석과 테 파티 마오리당(진보좌파) 5석을 모두 합한 중도좌파 연합의 의석수는 58석이어서 기회당의 지지를 받더라도 과반에 미치지 못해 연립 정부를 구성할 수 없다.

노동당을 이끈 크리스 힙킨스 전 총리는 연정 협상 결과를 지켜본 뒤 자신의 향후 행보를 결정하겠다는 입장을 밝혔다. 그는 만약 우파 연립정부 3개당과 기회당의 협상이 결렬되면 재선거를 해야 하지만 전문가들은 그럴 가능성은 작다고 예상했다.

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