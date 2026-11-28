12·3 비상계엄 잔여사건을 수사하는 ‘내란 특별수사본부’가 이르면 12월 초 출범할 전망이다. 중대범죄수사청(중수청)과 경찰의 각 파견 인원과 사무실 등 특수본 구성 윤곽이 나오는 가운데, 이미 2년 가까이 이어온 내란 수사를 되풀이 한다는 비판도 제기된다.

28일 법조계에 따르면 중수청은 10여명, 경찰은 60여명의 인원을 각각 파견해 이르면 다음주 내란 특수본을 출범하기로 협의했다. 중수청 파견 인력은 서울 중구 청사 내 사무실을 이용하고, 경찰 파견 인력은 서대문구에 별도의 사무실을 사용할 것으로 보인다.

내란 특수본은 중수청과 경찰의 공동본부장 체제로 운영될 방침이다. 중수청에선 김정환 서울청 반부패수사국장, 경찰에선 강일구 경무관이 파견돼 내란 특수본을 지휘할 예정이다. 중수청은 법리 검토와 법률 지원을, 경찰은 직접 수사를 맡는 것을 기본으로 하면서 피의자가 경찰인 사건은 중수청에서 파견된 이들이 담당하는 등 서로 역할을 구분하는 방안을 검토하고 있다.

서울 중구 중대범죄수사청 사무실의 모습. 뉴스1

◆내란 특수본, 2차례 특검의 잔여 사건 수사

내란 특수본은 3대 특검(내란·김건희·채해병)과 2차 종합특검팀(특검 권창영)이 경찰에 이첩한 잔여 내란 사건을 비롯해 12·3 비상계엄 관련 사건 전반을 들여다보는 조직이다.

앞서 비상계엄 사건을 수사했던 권창영 2차 종합특검은 8월 수사 결과를 발표하면서 “각종 수사기관이 합동으로 참여하는 특수본을 설치해 상설조직 형태로 체계적이고 장기적인 수사를 이어가는 것이 타당하다”고 제안했다. 이재명 대통령 역시 내란 청산 의지를 거듭 강조해 왔다. 이에 중수청과 경찰은 내란 특수본 설치 방안을 논의했다.

내란 특수본은 2차 종합특검과 경찰의 잔여 사건 등 내란 관련 사건 전반을 들여다볼 전망이다.

지난해 12월부터 3대 특검 인계 사건을 담당해 온 경찰 전담수사팀은 넘겨받은 사건 192건을 재분류해 약 8개월간 총 121건을 종결했다. 이중에는 타 기관 이첩 54건 등이 포함됐다. 8월 수사를 종료한 2차 종합특검은 미처리 사건 46건을 경찰 국가수사본부에 넘겼다. 이첩된 사건은 김건희 여사와 관련된 디올백 수사 무마 의혹, 서울-양평고속도로 노선 변경 특혜 의혹, 대통령실의 수원지검 쌍방울 대북송금 수사 개입 의혹 등이다.

대법원 1부는 26일 윤석열 전 대통령의 위증 혐의 사건에서 내란 특별검사팀의 상고를 기각하고 원심의 무죄 판결을 확정했다. 연합뉴스

◆내란 수사 장기화·수사기관 인력난 등 우려 목소리

다만 내란 특수본을 두고 법조계에서는 여러 우려의 목소리가 나오고 있다. 내란 특별검사팀(특검 조은석)과 2차 종합특검팀이 2년 가까이 내란 수사를 진행한 데에 이어 또다시 특수본을 꾸리는 것이라 실효성 논란이 나오는 것이다. 특히 3분의 2가량으로 닻을 올린 중수청에서 내란 특수본에 인력을 파견해야 하는 만큼, 특수본 설치가 중수청의 조기 안착에 부정적 영향을 미칠 것이란 우려가 나온다.

중수청은 수사부서의 과장·팀장 역할을 맡는 4·5급 수사관의 충원율은 30% 안팎에 그치는 등 인력이 여의치 않은 상황이다. 이에 인력난을 주장하는 선거관리위원회 특검팀(특검 이태한)의 수사 인력 파견 요청에도 적극적으로 응하지 못하고 있다. 아울러 경찰 이태원 참사 특별수사팀에 수사관을 파견하는 방안을 검토 중이고, 출범을 앞둔 ‘조작기소 특검’에서도 중수청 인력이 차출될 수 있다.

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