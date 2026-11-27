이재명 대통령이 27일 사회대개혁위원회 1주년 간담회를 열고 “광장에서 확인된 것처럼 민주주의 회복을 위해 우리 사회의 뿌리 깊은 불공정과 불평등을 해소하고 사회 전반의 구조적인 변화를 만들어내는 것이 진정한 ‘빛의 혁명’의 완성”이라며 “중요한 것은 광장의 요구를 국민이 체감하는 변화로 만들어가는 것”이라고 강조했다.

이재명 대통령이 27일 청와대에서 열린 사회대개혁위원회 출범 1주년 간담회에서 발언을 하고 있다. 뉴시스

이 대통령은 이날 청와대에서 열린 사회대개혁위원회 출범 1주년 간담회에서 “빛의 혁명을 이뤄낸 광장의 목소리는 민주주의를 지켜내는 것을 넘어 대한민국을 근본적으로 바꾸자는 열망이기도 하다”며 “12·3 내란 책임자들에게 헌정 유린에 대한 확실한 책임을 물을 때, 완전한 내란 종식이 이뤄질 것”이라고 말했다. 이 대통령은 “지난 3월 국민 보고 대회에서 발표한 20개 긴급 실행과제를 비롯해 위원회가 발굴한 194개 개혁과제에는 우리 사회의 변화를 위한 깊은 고민이 담겨 있다”며 “다양한 목소리를 충분히 수렴하고 숙의와 토론을 거쳐 실현 가능한 방안을 만들어 실행함으로써 실질적인 변화를 만들어내야 한다”고 주문했다. 그러면서 “위원회가 시민 사회의 목소리를 정부 정책으로 연결하는 가교 역할을 넘어, 빛의 혁명을 완성하는 주체로서의 역할을 해 주시길 부탁드린다”고 당부했다.

앞으로의 방향성에 대해서는 “이제부터 지난 1년간의 논의를 실질적인 성과로 만들어 내야 한다”라면서 “시민사회는 국정 운영의 중요 동반자이자 정부를 일깨우는 죽비이면서, 올바른 방향을 제시해 주는 나침반이다. 정부는 시민사회의 목소리를 국정에 충실히 반영할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다. 그러면서 이 대통령은 “다가오는 빛의 혁명 2주년을 앞두고 광장에서 국민께 드린 약속이 현실로 실천될 수 있도록 사회대개혁위원회와 함께 최선을 다하겠다는 말씀을 드린다”고 덧붙였다.

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