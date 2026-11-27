포스코이앤씨는 27일 ‘더샵 일산센트로’ 견본주택을 개관하고 본격적인 공급에 나선다고 밝혔다.

경기 고양시 일산동구 풍동 777번지 일원에 들어서는 더샵 일산센트로는 지하 2층∼지상 최고 29층, 7개 동, 총 526가구 규모로 조성된다. 이 가운데 장기일반민간임대주택 229가구를 우선 공급한다. 전용면적별로는 84㎡A 149가구, 84㎡B 80가구다.

포스코이앤씨는 이번 단지에 ‘더샵 멤버십 10’을 처음 도입한다. 10년간 임대보증금을 동결하고 임대기간 종료 후 최초 계약 당시 정해진 확정분양가로 분양전환할 수 있는 우선권을 부여하는 것이 핵심이다. 보증기관의 보증보험에도 가입해 임대보증금 반환의 안정성을 높였다.

교통 여건도 갖췄다. 경의중앙선 백마역과 풍산역을 도보로 이용할 수 있으며 인근 대곡역에서 수도권광역급행철도(GTX)-A 노선으로 환승할 수 있다. GTX-A 노선이 완전히 개통되면 대곡역에서 삼성역까지 약 15분 만에 이동할 수 있을 것으로 전망된다.

단지 반경 3㎞ 이내에 롯데백화점과 이마트, 동국대병원 등 생활편의시설이 밀집해 있다. 풍산초·중·고교가 도보권에 있으며 후곡·백마학원가도 가깝다.

공간 활용도를 높이기 위해 5베이 판상형 구조와 3면 발코니, 알파룸, 가구별 전용 창고 등을 적용했다. 시스템 에어컨과 발코니 확장을 무상으로 제공하며 단지 내에는 스크린골프장과 피트니스센터, 작은도서관 등 커뮤니티 시설이 들어선다.

청약은 다음달 1∼2일 진행된다. 당첨자 발표는 3일, 정당계약은 4∼5일이다. 만 19세 이상이면 청약통장 가입 여부와 주택 소유 여부, 소득·자산 요건에 관계없이 청약할 수 있다. 중도금 대출 무이자 혜택도 제공된다.

포스코이앤씨 관계자는 “일산의 완성된 인프라와 차별화된 상품성을 갖추고 총 4592가구의 더샵 브랜드타운을 완성하는 단지로 자리 잡을 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

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