와인업계가 예술과의 협업을 통해 새로운 소비 수요 창출에 나서고 있다. 와인의 맛과 향, 품질뿐 아니라 와인병에 담긴 예술 작품과 이야기를 상품의 경쟁력으로 내세우는 것이다. 글로벌 와인 브랜드에 한국 현대미술 작가의 작품을 접목하는가 하면 조선시대 문화유산을 와인병에 옮겨 담기도 한다. 한정판이라는 희소성에 예술적 가치를 더해 와인을 마시는 상품에서 선물하고 소장하는 문화상품으로 진화시키겠다는 전략이다.

28일 주류업계에 따르면 아영FBC는 최근 프랑스 스파클링 와인 브랜드 뵈브 드 베르네(Veuve du Vernay)와 한국화가 김현정 작가가 협업한 ‘뵈브 드 베르네 코리아 에디션’을 선보였다.

김 작가는 한복을 입은 인물을 통해 현대인의 일상을 재치 있게 표현하는 ‘내숭’ 시리즈로 잘 알려져 있다. 한국 전통 회화의 소재와 현대인의 일상을 결합한 김 작가의 작품을 프랑스 스파클링 와인에 접목해 한국적인 정서와 현대적인 감각을 동시에 구현했다.

이번 협업은 글로벌 와인 브랜드에 한국 작가의 작품을 입혀 국내 소비자들에게 새로운 구매 동기를 부여했다는 점에서 주목할 만하다. 해외 와인 브랜드에 한국적인 문화 콘텐츠를 더해 기존 제품과 차별화하는 동시에 선물용과 소장용으로서의 가치를 높인 것이다.

와인 생산지와 포도 품종, 빈티지(포도 수확 연도) 등 와인 자체의 특성에 더해 예술 작품이 상품 선택의 또 다른 기준으로 자리 잡을 수 있다는 점에서도 의미가 있다. 소비자 입장에서는 와인을 즐기는 동시에 한국 현대미술을 일상에서 접할 수 있는 기회가 되는 셈이다.

롯데칠성음료의 국내 최장수 와인 브랜드 ‘마주앙’도 한국의 문화유산을 활용한 마케팅을 이어가고 있다. 마주앙은 최근 간송미술관과 협업한 ‘2026년 마주앙 간송 레거시 리미티드 에디션’ 2종을 출시했다. 1977년 출시된 마주앙은 2022년부터 간송미술문화재단과 손잡고 매년 한국의 대표적인 문화유산을 와인 라벨에 담은 한정판 제품을 선보이고 있다.

올해는 조선시대 3대 묵죽화가로 꼽히는 탄은 이정의 시화첩 ‘삼청첩’에 수록된 ‘풍죽’과 ‘형난’을 와인병에 담았다. 임진왜란이 한창이던 1594년 제작된 삼청첩은 병자호란 당시 소실될 위기를 겪고 일제강점기 일본으로 유출됐다가 간송 전형필 선생이 국내로 되찾아온 문화유산이다.

바람에 맞서는 대나무를 통해 군자의 강인함을 표현한 풍죽은 프랑스산 화이트 와인 ‘마주앙 르 샤타니에’에, 고난 속에서도 고고함을 잃지 않는 군자의 모습을 담은 형난은 프랑스산 레드 와인 ‘마주앙 사비니 레 본’에 각각 적용됐다. 두 제품은 각각 600병씩 총 1200병만 판매된다. 판매 수익금 일부는 우리 문화유산의 보존과 계승을 위해 간송미술문화재단에 기부된다.

프리미엄 와인 시장에서도 국내 현대미술 작가와의 협업이 활발하다. 롯데백화점은 올해 추석을 앞두고 미국 나파밸리 와이너리 프리마크 아비와 한국 현대미술의 거장 심문섭 화백이 협업한 아트 스페셜 에디션을 선보였다. 심 화백의 대표작 ‘더 프레젠테이션’을 라벨에 적용한 카베르네 소비뇽과 샤르도네 2종을 총 3500병 한정 출시하고 작품 전시와 미식 경험을 연계했다.

미국 나파밸리의 다나 에스테이트도 설치미술가 박선기 작가와 협업한 ‘바소 박선기 컬렉션 아트 레이블’을 선보였다. 달항아리 등 한국적 소재를 활용한 작품을 와인병에 담은 이 제품은 정식 출시 전부터 3000병이 판매됐다. 조선호텔앤리조트 역시 미국 나파밸리 와인 쉐이퍼에 사진작가 안웅철의 작품을 접목한 전용 아트 레이블을 선보였다.

예술과 와인의 만남은 프리미엄 와인 시장을 넘어 편의점으로도 확산하고 있다. 세븐일레븐은 프랑스 화가 앙리 마티스의 작품을 활용한 아트 와인 시리즈를 선보여 2024년 기준 누적 60만병의 판매량을 기록했다.

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