김정은 북한 국무위원장이 러시아 대표단을 환대하며 양국 간 경제·문화 협력 확대 의지를 재확인했다. 우크라이나 정보당국이 북한의 대러 군사 지원 중단을 주장하며 북·러 간 균열 가능성을 제기했지만, 북한은 러시아와 경제·문화 등 비군사 분야 협력 확대를 강조하며 밀착 행보를 이어가는 모습이다.

김정은 북한 국무위원장이 지난 26일 평양에서 러시아 예술인들의 공연을 관람한 후 러시아 출연자와 악수하고 있다. 조선중앙TV·연합뉴스

우크라이나 정보당국(HUR)은 26일(현지시간) 성명에서 “최선희 북한 외무상이 러시아에 대한 군사 지원을 일시적으로 중단한다고 밝혔다”며 “이는 김정은 북한 국무위원장이 직접 내린 결정”이라고 밝혔다. HUR은 구체적 중단 조치로 러시아 군용 수송기의 북한 영공 이용 금지, KN-23 탄도미사일과 포탄 추가 물량 공급 중단, 러시아 내 북한군 병력을 기존 8천500명에서 5만명으로 늘려달라는 러시아 측 요청 이행 보류 등을 거론했다.

북한의 반발 원인으로는 지난달 안드레이 루덴코 러시아 외무차관의 발언을 지목했다. 루덴코 차관은 남북한 간 긴장 완화를 위해 노력하겠다는 취지의 입장을 밝혔는데, 이것이 북한의 격양된 반응을 불러왔다는 것이다. 북한은 해당 발언이 북·러 간 동맹 합의의 성격에 부합하지 않는다며 러시아 측에 한국 관련 정책에 대한 설명을 요구했다는 게 HUR의 설명이다.

그러나 10월 발언이 문제가 됐다는 우크라이나 측 주장과 달리, 최근 북·러의 공개 행보에서는 양국 간 균열보다는 협력 강화 흐름이 두드러진다. 김 위원장의 최측근으로 꼽히는 조용원 노동당 조직비서는 지난 15일 당·정부 대표단을 이끌고 러시아를 방문했다. 조 비서는 블라디미르 푸틴 대통령을 만나 “오늘날 조로(북·러)관계가 김정은 동지와 블라디미르 푸틴 동지 사이의 동지적 관계에 토대해 모든 방면에서 박력있게 발전했다”고 말하는 등 화기애애한 분위기를 연출했다.

당장 27일 조선중앙통신 등 북한 매체는 북·러 간 경제·문화 등 비군사 분야 교류 확대 움직임을 보도하기도 했다. 통신은 “북·러 정부 간 무역경제 및 과학기술협조위원회 제13차 회의를 위한 분과위원회 회의와 실무그룹 회의, 부문별 회담이 각각 진행됐다”며 “실무급이 참가한 협상에서는 이번 회의 의정서에 반영할 여러 분야에서의 협조실현을 위한 구체적인 사항들이 심도있게 토의됐다”고 전했다. 김 위원장이 러시아 대표단을 환대하는 모습도 공개됐다. 김 위원장은 전날 북·러 정부 간 무역경제 및 과학기술협조위원회 제13차 회의를 계기로 동평양대극장에서 열린 러시아 예술인들의 기념공연을 관람했다. 통신에 따르면 김 위원장은 공연에 앞서 “두 나라 사이 각 분야에서 협력이 보다 긴밀해지고 확대되고 있다”고 평가했다.

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