전국 학교 비정규직 노동자들이 27일 하루 총파업에 돌입하면서 전국 급식 대상 학교 10곳 중 3곳꼴로 급식 운영에 차질이 빚어졌다. 일선 학교들은 빵과 우유 등 대체식을 제공하거나 도시락 지참을 안내하고, 단축 수업을 실시하는 등 긴급 대응에 나섰다. 다만 전체 파업 참여 규모와 급식 중단 비율은 지난해 총파업 때보다 줄어들었다.

학교 급식·돌봄 업무 등에 종사하는 비정규직 노동자들의 총파업으로 급식이 중단된 27일 전북 전주시 한 초등학교 1학년 교실에서 한 어린이가 대체식을 받고 있다. 뉴스1

이날 교육부가 발표한 ‘2026년 교육공무직 총파업 현황’(오전 11시 기준)에 따르면 전국 16개 시·도교육청 및 국립학교 교육공무직원 18만722명 중 13.0%인 2만3562명이 파업에 참여했다. 이에 따라 전체 급식 대상교 1만2597곳 가운데 31.9%에 해당하는 4014곳에서 정상 급식이 이뤄지지 못했다. 지난해 총파업 당시 급식 중단 학교 비율(35.7%)과 비교하면 3.8%포인트 낮아진 수치다.

급식이 중단된 4014개교 중 대부분인 3851개교는 대체식을 제공했다. 세부적으로는 빵·우유 등 간편식 제공 3698개교, 도시락 지참 안내 30개교, 도시락 구매 등 기타 123개교다. 나머지 163개교는 단축 수업 등 학사일정을 조정해 급식을 실시하지 않았다.

돌봄 분야의 경우 전체 초등돌봄교실 운영 학교 6044곳 중 3.3%(201곳)가 돌봄교실 문을 닫았다. 교실 수 기준으로는 전체 1만3101개 교실 중 753개 교실이 미운영됐다. 유치원 방과후과정(돌봄)은 전체 3987개원 중 27개원(0.7%)이 운영을 중단했고, 특수학교는 154곳 중 2곳(1.3%)이 재량휴업 등으로 학사일정을 조정했다.

지역별로는 수도권과 호남·영남권에서 급식 차질이 두드러졌다. 서울시교육청에 따르면 관내 급식 운영 학교 1392개교 중 88.15%(1227개교)가 정상 급식을 실시한 반면, 10곳 중 1곳꼴인 153개교(11.0%)는 대체식으로 점심을 제공했다.

전국학교비정규직연대회의가 총파업에 돌입한 27일 전남광주 서구 한 초등학교의 돌봄교실이 축소 운영되고 있다. 연합뉴스

경기 지역은 전체 2782개 학교 가운데 33.3%에 해당하는 926곳이 대체식을 제공했고, 11곳은 급식을 실시하지 않았다. 경기 지역 전체 교육공무직원 3만9200명 중 5582명(14%)이 파업에 참여했으며, 특히 급식 종사자는 4737명(31%)이 동참해 직종별 최고 참여율을 기록했다. 광주·전남 지역 역시 급식 운영 학교 1019곳(전남 760곳·광주 259곳) 중 40.6%인 414곳(전남 256곳·광주 158곳)이 간편식으로 점심을 대체했고, 경북은 934개교 중 최소 182곳에서 정상 급식이 중단됐다.

이번 파업은 전국교육공무직본부와 전국여성노동조합, 전국학교비정규직노동조합으로 구성된 전국학교비정규직연대회의(연대회의)가 9월부터 교육부 및 16개 시도교육청과 진행해 온 집단 임금 교섭이 결렬되면서 촉발됐다. 노사는 기본급 인상률과 수당 체계 개편을 두고 평행선을 달리고 있다.

최대 쟁점은 기본급 인상 폭이다. 노조는 정규직과의 임금 격차 해소를 위해 2유형 기본급 기준 월 10만5000원(4.9%) 인상을 요구하고 있다. 반면 교육당국은 월 6만4300원(3.0%) 인상안을 제시했다. 노조 측은 당국 안은 내년 공무원 보수 인상률(3.9%)에도 미치지 못해 임금 차별이 고착화될 것이라며 반발하고 있다.

급식과 돌봄 등을 담당하는 학교 비정규직 노동자들이 임금 인상과 처우개선을 요구하며 총파업에 나선 27일 경기 수원시 한 초등학교에서 학생들이 대체급식을 받은 뒤 교실로 이동하고 있다. 뉴시스

근속수당과 상여금 등 복리후생 항목에서도 이견이 좁혀지지 않았다. 노조는 ▲근속수당 급간 월 5만원 인상 및 상한 폐지 ▲정기상여금 연 200만원으로 100만원 인상 ▲명절휴가비 기본급의 연 120% 지급 ▲직무보조비·직무수당 신설 등을 요구했다. 이에 교육당국은 근속수당 급간을 4만1500원으로 500원 인상하는 안을 내놓았으며, 상한 폐지와 상여금·명절휴가비 인상 요구는 재정 여건 등을 이유로 수용 불가 입장인 것으로 알려졌다.

교육부는 학생과 학부모의 불편을 최소화하기 위해 교섭을 이어가겠다는 방침이다. 최은옥 교육부 장관 직무대행은 파업 전날 “학생들의 교육활동과 건강을 보호하고 학부모들의 불편이 없도록 노사 협의를 통해 조속히 합리적인 합의점을 찾고자 노력하겠다”고 밝혔다.

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