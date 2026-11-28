은행권 가계대출 평균금리가 약 3년 만에 연 5%를 넘어서는 등 상승세를 이어가고 있는 가운데 한국은행이 기준금리를 추가로 올리며 취약차주를 중심으로 연체율이 상대적으로 오를 것이라는 관측이 나오고 있다.

27일 한국은행의 가계신용 잠정 통계에 따르면 3분기 말 가계대출 잔액은 1896조8000억원으로 전 분기 말보다 4조7000억원 증가했다. 증가 폭은 지난해 1분기 이후 1년 반 만에 가장 작았다. 2분기 가계대출이 25조3000억원 늘었던 것과 비교하면 증가 규모가 20조원 이상 축소됐다.

은행권 마이너스통장 금리 상단이 연 7% 중반 수준으로 올라섰다. 한국은행의 추가 기준금리 인상으로 이미 고공행진 중인 대출금리는 앞으로 더 오를 가능성이 높아진 상황이다. 27일 금융권에 따르면 KB국민·신한·하나·우리·NH농협 등 5대 은행의 주요 직장인 신용대출 상품의 마이너스통장 금리(금융채 6개월)는 연 5.99~7.50%로 집계됐다. 사진은 27일 서울 시내 한 건물에 있는 시중은행 ATM 기계 모습. 연합뉴스

대출 유형별로는 주택담보대출과 기타대출의 흐름이 엇갈렸다. 주택담보대출은 3분기 9조6000억원 늘어 잔액이 1202조3000억원으로 집계됐다. 사상 처음 1200조원을 넘어섰다. 반면 신용대출 등을 포함한 기타대출은 4조9000억원 감소했다.

대출 잔액의 증가세는 둔화했지만 전날 한국은행의 금리 인상으로 취약차주들의 부담은 커질 것으로 예측된다. 한국은행이 지난 8월, 9월 연달아 기준금리를 올리며 시중은행 금리도 덩달아 뛰어 지난달 예금은행의 신규취급액 기준 가계대출 금리는 연 5.02%를 기록해 2023년11월(5.04%) 이후 2년 11개월 만에 가장 높은 수준을 보였다. 가계대출 가운데 주담대 금리는 평균 4.98%로 지난 5월부터 6개월 연속 상승해 2012년3월(5.00%) 이후 최고치를 경신했다.

이에 따라 저소득층·자영업자의 부실채권비율은 상당히 높은 상황이다. 금융감독원에 따르면 올해 3분기 말 기준 국내은행의 개인사업자 대출 부실채권비율은 0.72%이었다. 주택담보대출을 뺀 기타 신용대출 부실채권비율도 0.70%를 기록했다. 두 지표 모두 2014년 3분기(개인사업자 0.79%·기타 신용대출 0.78%) 이후 12년 만에 최고치다.

한은은 지난 9월 ‘금융안정 상황’ 설명회에서 금리가 0.25%포인트 추가로 오를 경우 가계는 3조3000억원, 기업은 3조7000억원 정도 이자 부담이 늘어난다고 설명했다. 이러한 설명에 따르면 기준금리 인상에 따른 차주 부담은 상당할 것으로 보인다. 이미 높은 부실채권비율 역시 더 올라갈 가능성이 높다.

기준금리가 오르며 저소득층·자영업자 부담이 커지는 게 아니냐는 질문에 지난 26일 신현송 한은 총재는 “통화 정책을 펼 때 취약차주에 대해서 상당히 큰 무게를 두고 있다”며 “재정정책과 금융정책이 동시에 필요하기에 정부와 긴밀히 소통하고 있다”는 입장을 밝혔다.

김득의 금융정의연대 대표는 “거시경제 차원에서 기준금리 인상은 피할 수 없지만 취약 차주에 대한 지원책도 함께 마련돼야 숨통이 트일 수 있다”며 “서민금융진흥원 등을 통해 정책자금으로 대출 금리를 지원해주는 등 다각적인 대책이 필요하다”고 말했다.

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