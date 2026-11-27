이재명 대통령이 27일 정부 지원·투자의 가장 큰 장애물로 “일부 ‘억까(억지로 비난하는)’ 언론과 무조건 반대 정치”를 꼽으며 “욕먹고 공격당하더라도 할 일은 해야 하지 않겠나”라는 생각을 밝혔다.

이 대통령은 이날 엑스(X)에 올린 글에서 “정부재정정책은 지원과 투자 중 택일하는 것이 관행이다. 그런데 투자는 손해 보지 않고 성공해야 하며, 지원은 그 성과가 아무리 커도 한 푼도 회수하지 못한다”며 “정부 R&D 예산에서 지원도 투자도 아닌 중간형태를 도입해야 하는데, 제일 큰 장애는 왜 성공 확률이 낮은데 투자했느냐며 비난을 위한 비난을 하는 일부 억까언론과 무조건 반대 정치”라고 썼다. 이 대통령은 박홍근 기획예산처 장관이 올린 ‘성과공유형 재정 지원 및 관리체계 구축 방안’ 관련 글을 재인용해 이 같은 글을 올렸다.

이재명 대통령이 지난 26일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다.

이 대통령은 “기업 간 경쟁에서 국가 간 경쟁으로 변화된 최근 첨단기술산업의 대규모 R&D에서, 성공하는 극히 일부 아이템의 대규모 이익의 일부를 국가가 회수하려면 지원과 투자의 중간형태가 꼭 필요하다”며 “그런데 공직자들은 ‘왜 실패가 이리 많은데 투자했느냐’는 정치적 문제 제기와 언론 지적이 두려워 지원 투자 하이브리드 정책의 필요성을 알면서도 회피한다”고 꼬집었다. 이어 “연간 50조원에 이를 초대규모 R&D의 성과를 국가로 환수할 장치가 필요한데 참 걱정이다”라며 “그런데 욕먹고 공격당하더라도 할 일은 해야 하지 않겠나”라고 덧붙였다.

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