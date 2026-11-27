서울시 120다산콜재단에 이란, 튀니지 등 해외 정부 관계자들의 발길이 이어지고 있다. 특히 이란은 120다산콜의 운영 방식을 참고해 행정민원 대응 창구를 만들었다.

송주범 120다산콜재단 이사장(가운데)을 비롯한 관계자들이 지난 12일 재단을 방문한 튀니지 정부 고위급 관계자들과 기념사진을 촬영하고 있다. 서울 제공

재단은 2023년부터 지난달까지 해외 기관방문 17건, 업무협약 2건 등 총 19건의 국제교류를 진행했다고 27일 밝혔다. 몽골 울란바토르시 시장단과 베트남 하노이시 내무청, 태국 총리실, 우크라이나 현직 시장단 등이 재단을 찾아 서울의 민원 상담 운영 체계를 살펴봤다. 일본 외무성·국립인쇄국 등의 관계자 방문을 비롯해 주한싱가포르대사관, 대만 가오슝 콜센터와도 교류를 이어갔다.

특히 이란은 120다산콜을 본보기로 행정민원 대응기관인 Fo’am(마음) 128콜센터를 설립했다. 행정서비스 이용 과정에서 발생하는 안내 부족, 처리 지연 등의 불편을 접수하고 담당 기관의 조치와 처리 결과를 안내한다.

최근에는 지난 12일 튀니지 정부 고위급 관계자 7명이 재단을 찾았다. 이들은 분야별 민원 상담과 고충 민원 처리 체계, 상담 데이터를 분석해 정책 개선에 활용하는 사례 등을 배워갔다.

120다산콜은 교통·복지·행정·생활정보 등 서울 생활에 필요한 정보를 안내하는 서울시 상담 창구다. 한국어 전화상담을 365일 24시간 운영하며, 문자·수어·외국어 등 다양한 상담 채널을 통해 시민과 행정을 연결하고 있다.

재단은 지난 3월부터는 국내에서 영어 문자상담도 시작했다. 서울에 거주하거나 방문하는 외국인이 언어 장벽으로 행정정보 이용에 어려움을 겪지 않도록 상담 접근성을 높이려는 취지다. 영어·중국어·일본어·베트남어·몽골어 등 5개 언어로 교통정보, 수도요금, 지방세, 정책 문의 등 서울시와 25개 자치구의 행정·생활정보를 안내한다.

송주범 120다산콜재단 이사장은 “다른 나라에서 민원을 어떻게 연결하고 처리하는지 살펴보면 우리 상담에서도 고칠 점이 보인다”며 “좋은 사례를 현장에 반영해 시민이 같은 일로 여러 곳에 전화하는 불편부터 줄이고 세계 어디서든 ‘서울에는 120이 있다’고 자랑할 수 있는 상담 서비스를 만들겠다”고 말했다.

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