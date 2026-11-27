주병기 공정거래위원회 위원장은 27일 대기업의 수출 성과가 사상 최대를 기록하고 있지만 공급망을 통한 사회적 가치의 파급효과는 미미하다고 지적하며 상생의 중요성을 강조했다.

주병기 공정거래위원장이 26일 서울 영등포구 중소기업중앙회에서 열린 '중소기업 현장소통 간담회'에서 발언하고 있다. 오른쪽은 김기문 중소기업중앙회장. 공정거래위원회 제공.

주 위원장은 이날 서울 중구 대한상공회의소에서 열린 ‘2026년 상생 협력 모범사례 및 연동제 우수사례 발표회’ 인사말에서 “반도체를 중심으로 주력 수출상품을 생산하는 대기업의 수출 성과는 사상 최대를 기록하고 있지만 대기업의 공급망을 통한사회적 가치의 파급효과는 미미한 것이 현실”이라고 진단했다. 그는 이어 “경기 회복의 온기가 국민 경제 전반으로 확대되지 못하는 구조적 딜레마에 빠져 있다”며 “협력업체와의 상생의 거래 관계 없이는 그런 충분한 파급효과는 만들어질 수 없다”고 강조했다.

주 위원장은 “모든 기업이 자신의 이익을 추구하지만, 그 결과 창출되는 사회적 가치의 총합이 극대화되도록 시장을 설계하고 규율하는 것이 경쟁당국의 역할이라고도 할 수 있다”고 말했다. 그러면서 “상생 협력의 가장 중요한 결과이자 성과물은 협력사의 재무적 성과, 그리고 협력사 종업원의 임금과 복리 성과”라며 “이런 결과 없는 어떤 상생 협력도 진정한 상생 협력이라 할 수 없다”고 강조했다.

주 위원장은 올해 공정위가 상생협력과 관련해 삼성·SK·LG·현대차·포스코·HD현대 등 6개 주요 대기업집단 및 1·2·3차 협력사와 상생협약을 체결했다고 소개했다. 건설 분야에서도 시공 능력 평가 상위 50위권 건설사와 협약을 맺고 원자재 가격 변동에 따른 하도급대금 조정을 추진했으며, 국제 유가 급등 국면에서는 정유·플라스틱 업계와 원재료비 상승 부담을 나누는 협약을 체결했다고 설명했다.

그는 “모두가 함께 성장하는 상생의 생태계를 만들어 나가는 데 최선을 다하겠다”고 다짐했다.

이날 행사는 공정위와 한국공정거래조정원이 공동 개최했다. 공정거래협약 이행평가 최우수 등급 57개 사와 하도급대금 연동 우수기업 7곳 등이 표창받았다.

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