㈜에프엘브이에스가 ‘플로버스 프로페셔널’을 통해 생화 가격 정보와 모바일 결제를 연계한 디지털 구매 환경을 구축한다고 밝혔다. 해당 서비스는 한국농수산식품유통공사(aT) 양재화훼공판장의 공공데이터를 활용해 생화 시장 동향과 가격 참고 지표를 제공한다.

이용자는 일별 수급과 거래 상황에 따라 달라지는 생화 가격 흐름을 확인할 수 있다. 소비자는 이를 꽃 구매 과정에서 참고할 수 있다.

꽃 판매자와 관련 사업자는 시장 동향을 매입과 판매 등 사업 운영에 활용할 수 있다. 플로리스트와 화예 작가 등 전문 종사자에게도 고객과의 교류 및 창작 활동을 위한 이용 환경을 제공한다.

구매 단계에서는 모바일 QR결제를 지원한다. 기존에 종이 간이 영수증으로 관리하던 거래 내역도 모바일에서 확인하고 관리할 수 있도록 했다.

회사 관계자는 “꽃을 구매하는 소비자부터 상품을 판매하고 창작 활동을 이어가는 다양한 시장 참여자까지 모두에게 실질적인 도움이 되는 환경을 만드는 것이 목표”라며 “공공데이터 기반의 신뢰할 수 있는 정보와 온라인 구매 편의를 결합해 꽃 구매와 거래 환경의 새로운 변화를 만들어 나갈 계획”이라고 밝혔다.

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