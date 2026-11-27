서울 강서·양천 지역 특수교육대상 학생 164명이 경기 양주시 두리랜드에서 지난 25일부터 사흘간 특별한 나들이를 경험했다.

서울 강서·양천 지역 특수교육대상 학생 164명이 지난 25일부터 사흘간 경기 양주시 두리랜드에서 현장체험학습 일환으로 소화기 사용법을 익히고 있다.

특수교육대상 학생들은 장애 특성과 이동 여건이 달라 준비에 손이 많이 드는 만큼 교육지원청이 직접 나서면서 호응도가 높았다.

서울 강서양천교육지원청은 25일부터 사흘간 경기 양주시 장흥관광지 내 두리랜드에서 맞춤형 현장체험학습 ‘2026 강서양천 두리랜드 체험버스타GO’를 진행했다고 27일 밝혔다.

이번 체험학습에는 공·사립 초·중학교 16곳의 학생 164명과 교직원·지원인력 165명 등 모두 329명이 참여했다. 교육지원청은 현장 혼잡을 줄이고 안전사고를 예방하기 위해 초등학생은 25~26일, 중학생은 27일로 일정을 나눴다.

특수교육대상 학생의 현장체험학습을 준비하려면 장애 특성에 맞는 시설을 고르고 이동 과정과 돌발 상황에 대비해야 한다. 차량을 확보하고 안전인력을 배치하는 일도 학교 몫이어서 교사들의 부담이 컸다.

이에 교육지원청은 학생 특성을 반영해 프로그램을 짜고, 사전답사를 통해 이동 동선과 시설별 위험 요소를 살폈다. 현장에는 심폐소생술과 맞춤형 안전교육을 이수한 안전보조인력을 배치했다.

서울 강서·양천 지역 특수교육대상 학생 164명이 지난 25일부터 사흘간 경기 양주시 두리랜드에서 암벽등반을 체험했다.

이번 체험학습에서 학생들은 생활재난안전체험관에서 소화기 사용법과 화재 대피 요령, 교통안전 수칙, 심폐소생술을 익혔다. 또 평소에는 경험하기 힘들었던 암벽등반 등 신체활동에도 도전하는 시간을 가졌다.

김경희 강서양천교육지원청 학교통합지원과장은 “학생들이 새로운 활동에 적극적으로 참여하는 모습을 보니 대견하고 자랑스럽다”며 “학생·학부모 반응이 너무 좋아 내년에는 조금 더 좋은 계절로 앞당겨 확대 추진하고 싶다”고 말했다.

이번 행사는 단순한 나들이를 넘어 안전관리와 행정업무 부담을 교육지원청이 학교와 함께 나누면서 특수교육대상 학생들의 배움과 체험 기회를 넓혔다는 점에서 의미가 크다.

라향숙 강서양천교육지원청 교육장은 “특수교육대상학생을 비롯한 모든 학생이 소외됨 없이 안전하고 건강하게 성장할 수 있도록 현장 밀착형 맞춤 지원을 이어가겠다”고 밝혔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지