충남 천안시가 아파트 미분양 물량이 4000가구를 넘어서자 신규 공동주택 건설사업 승인 제한까지 검토하고 있다. 특정 지역에 대규모 아파트 공급이 집중된 데다 추가 개발사업도 추진되고 있어 지방자치단체 차원의 주택공급 조절 필요성이 제기되고 있다.

28일 천안시가 시의회에 제출한 행정사무감사 자료에 따르면 지난 9월 말 기준 천안지역 미분양 공동주택은 4544가구에 달한다. 전용면적 60㎡ 이하 54가구, 60㎡ 초과 85㎡ 이하 3727가구, 85㎡ 초과 763가구로, 중소형 주택이 전체 미분양 물량의 83.2%를 차지했다.

천안시의회 김영한 의원.

유경상 천안시 공동주택과장은 이날 시의회 건설도시위원회 행정사무감사에서 미분양 물량이 4252가구에 달한다며 성성호수공원 주변 14개 단지에 1만4781가구의 공급 물량이 집중된 것을 올해 미분양 급증의 주요 원인으로 꼽았다.

시는 미착공 사업장 등에 매달 미분양 현황을 등기우편으로 보내 분양 시기와 가격 조정을 요청하고 있다. 사업자의 자율적인 공급 조절을 유도하는 방식이지만 미분양 문제가 심화하면 보다 적극적인 대응에 나설 가능성도 열어뒀다.

유 과장은 “미분양 문제가 감당하기 어려운 수준에 이르면 시장 방침에 따라 분양이나 신규 사업승인을 제한하는 방안까지 고려할 수 있다”고 밝혔다.

지방자치단체가 미분양 해소를 위해 신규 주택건설사업 승인을 제한한 선례도 있다. 대구시는 2023년 1월 미분양 급증에 대응해 신규 주택건설사업계획 승인을 전면 보류했다. 미분양 물량이 2023년 2월 1만3987가구에서 올해 8월 4162가구로 감소하자 지난 10월 승인 보류 조치를 해제했다.

천안성성호수공원 인근 아파트단지.

천안의 경우 이미 승인된 사업장과 추가 개발사업까지 고려하면 향후 공급 부담이 커질 가능성이 있다.

최근 3년간 천안에서 승인된 공동주택 건설사업 24건 가운데 18건은 공사가 진행 중이고 6건은 아직 착공하지 않았다. 성성호수공원 주변에서는 이와 별도로 16개 단지의 아파트 건설을 위한 개별 도시개발사업 추진 움직임도 나타나고 있다.

김영한 천안시의원은 미분양이 발생한 뒤 대응하는 방식에서 벗어나 도시계획과 연계한 중장기 주택공급 관리계획을 마련할 것을 주문했다.

유 과장은 “시 차원에서 주택공급 물량과 시기를 자체적으로 조절할 수 있는 방안을 찾아 검토하겠다”고 답했다.

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