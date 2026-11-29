관계성 범죄 피해자들은 경찰 초동조치에서는 처벌을 원하지만, 가해자와 화해한 뒤에는 처벌을 원치 않는다고 입장을 바꾸는 경우가 많다. 친밀한 관계에선 보복에 대한 두려움이나 협박, 경제적 의존 등으로 피해자의 가해자를 향한 처벌 결정을 어렵게 한다. 현장 경찰관도 향후 법적 책임 등을 우려해 사건을 종결하는 일이 잦다.

최근 관계성 범죄가 신고 뒤에도 강력 범죄로 이어지는 경우가 잇따르자 피해자 의사와 관계없이 가해자를 처벌해야 한다는 목소리가 커지고 있다. 경찰청이 치안정책 수립을 위해 국민 숙의를 위해 처음 도입한 국민참여단은 피해자의 의사와 관계없이 교제폭력 사건을 처벌해야 한다고 권고했다. 이재명 대통령도 가정폭력 피해자가 처벌 불원해도 책임을 물어야 한다는 목소리를 냈다.

사진=연합뉴스

◆ 경찰 국민참여단 “교제폭력 피의자 의사 무관 입건·숙려기간 도입” 권고

29일 경찰청에 따르면 국민참여단은 지난 25일 발표한 관계성 범죄 권고문에서 교제폭력 상황에서 피해자 의사와 관계없이 피의자 입건이 이뤄져야 한다고 제시했다. 피해자 보호조치가 처벌불원 의사에 의존하다보니 강력 사건으로 번지는 것을 막지 못하고 있다는 것이다.

이달 초에도 서울 은평구에서 60대 남성이 전 연인이던 70대 여성을 살해하는 사건이 발생했다. 해당 여성은 지난 7월 남성이 자신을 스토킹하고 폭력을 행사했다고 경찰에 신고했지만 이후 처벌을 원하지 않는다고 입장을 바꾸면서 안전조치가 이뤄지지 않았다. 참여단은 피해자의 반복신고 시 경찰이 보호조치나 수사로 적극 개입하고, 주변 정보까지 들어 상황을 정확히 판단해야 한다고 지적했다.

교제폭력의 범위도 일관되게 정리할 필요가 있다는 권고도 나왔다. 현재 교제관계는 가정과 같은 경제공동체로 보기 어려워 생명+신체에 대한 위협에 관해 개입하고 있다. 하지만 심리적 지배+통제, 성적촬영물을 이용한 협박 등 복합적 피해를 반영할 수 있도록 보호해야할 교제 범위를 명확히 정립할 필요가 있다는 것이다.

관계성 범죄 발생 시 위험 사건의 경우 가해자의 분리조치가 먼저 이뤄지고, 최소 2주에서 최대 1개월의 숙려기간을 둬 피해자가 심리적으로 안정 된 뒤 최종 의사를 결정할 수 있도록 해야 한다는 권고도 나왔다. 관계성 범죄에 대한 위험성 평가도 현재 피해자 동의 여부와 별도로 피해의 반복성, 심각성, 협박+보복 우려 등 공통 체크리스트를 마련하되 현장에서 활용하는 서식은 핵심 항목을 중심으로 간소화해야 한다고 제안했다. 아울러 프로파일러 등 전문 인력을 이용한 가해자 중심 위험성 평가를 하고 사건 종결 이후에도 이를 재평가해야 한다고 권고했다.

현장 경찰의 정당한 직무수행을 보호하는 전담기구 필요성도 논의됐다. 정당한 공권력 행사로 발생한 민원과 법적 분쟁에 대해서는 조직 차원의 법률지원과 소송지원을 제공해야 한다는 것이다. 경찰청은 이번 권고안을 토대로 관계성 범죄 대응 정책을 개선하고 법률개정이나 관계기관과 협의가 필요한 과제는 함께 논의할 계획이다.

◆ 정부, 가정폭력 반의사불벌죄 적용 배제 추진

정부도 가정폭력 범죄에 반의사불벌죄를 적용하지 않는 방안을 추진한다. 현재는 관계성 범죄 중 스토킹 범죄만 2023년 반의사불벌 조항이 폐지됐는데 가정폭력, 교제폭력 등에도 피해자 의사와 무관하게 보호조치나 수사할 수 있는 제도 개편이 잇따를 것으로 보인다.

이 대통령은 지난 25일 엑스(옛 트위터)에 올린 글에서 “가정폭력의 경우 피해자가 처벌을 원하지 않더라도 가해자에게 책임을 물을 수 있도록 법을 개정하겠다”고 했다. 가정폭력은 가족 구성원이라는 경제적 공동체란 이유로 피해자에게 합의에 대한 압박이 가해지고 가해자도 이를 종용하는 문제가 지적돼왔다. 제도 개편이 이뤄지면 가정폭력 신고가 접수된 이후 사건 처리와 처벌 과정 등 가이드라인이 다시 짜여질 예정이다.

김성완 청와대 대변인도 24일 열린 국무회의 뒤 서면 브리핑을 통해 “성평등가족부가 마련한 ‘가정폭력범죄 반의사불벌죄 적용 배제 검토’를 두고 국무위원들 사이에 토론이 이뤄졌고 가정폭력 범죄의 반의사불벌죄 적용 배제가 필요하다는 데 의견이 모였다”며 “신고처리 부담을 안게 된 경찰의 인력과 예산을 보강하고 여성 보호시설 확충을 위한 예산 지원이 필요하다는 데 공감했고, 제도 적용 후 가정폭력 신고가 접수될 때 사건 처리 및 처벌 가이드라인을 상세히 만들 필요가 있다는 데 의견이 모였다”고 말했다.

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