윤석열정부 대통령 관저 이전 특혜 의혹으로 재판에 넘겨진 이상민 전 행정안전부 장관이 1심에서 무죄를 선고받았다. 함께 기소된 김대기 전 대통령비서실장에겐 징역형의 집행유예가 선고됐다. 2차 종합특별검사팀(특검 권창영)의 ‘1호 기소’ 사건에서 기대에 못 미치는 성적표가 나왔다는 평가다.

서울중앙지법 형사36부(재판장 이정엽)는 27일 직권남용 권리행사방해 등 혐의로 기소된 김 전 실장에게 징역 2년에 집행유예 3년을, 이 전 장관에겐 무죄를 각각 선고했다. 함께 재판에 넘겨진 대통령실의 윤재순 전 총무비서관과 김오진 전 관리비서관에겐 각각 징역 1년에 집행유예 2년이 선고됐다.

이상민 전 행정안전부 장관. 뉴시스

종합특검팀은 김 전 실장 등이 무면허 인테리어 업체 21그램에 관저 이전 공사비를 지급하고자 2022년 5월부터 7월까지 정부 예산을 불법적으로 전용하도록 지시했다고 보고 기소했다. 이들은 21그램이 견적서에서 41억여원을 요구했지만 당초 관저 시설 보수공사비로 배정된 예비비가 14억4000만원에 그치자 부족분을 행안부 예산으로 충당하도록 지시한 것으로 파악됐다. 정부청사관리본부 예산 20억9000만원이 전용됐다.

김 전 실장과 윤 전 비서관, 김 전 비서관에겐 당시 기획재정부 소속 공무원들에게 예산 전용을 승인하도록 한 혐의도 적용됐다. 김 전 비서관에겐 추가 공사비 확보를 위해 ‘대통령실 이전 마무리 협조 요청’이라는 제목의 허위 공문서를 작성하고 행사한 혐의도 있다.

재판부는 김 전 실장과 윤 전 비서관, 김 전 비서관이 정부청사관리본부 공무원들에게 의무 없는 일을 하게 했다며 직권남용 권리행사방해 혐의를 유죄로 판단했다. 재판부는 이들이 “헌법과 법률에 따른 국회의 예산 심의·확정권 및 재정민주주의 원칙을 침해했다”고 지적했다.

다만 재판부는 이 전 장관의 직권남용 권리행사방해 혐의에 대해선 직권남용 행위 자체가 인정되지 않는 데다 김 전 실장 등과의 공모관계도 입증되지 않았다며 무죄라고 봤다. 재판부는 “정부청사관리본부 예산 전용과 관련한 결재권자는 이 전 장관이 아니다”라며 “결재권자가 아닌 이 전 장관이 수동적으로 보고를 받은 것을 직권남용 행위라고 보기 어렵다”고 했다.

김대기 전 대통령비서실장. 뉴스1

아울러 김 전 실장 등이 기재부 공무원들에게 예산 전용을 승인하도록 한 직권남용 권리행사방해 혐의에 대해서도 무죄로 판단했다. 재판부는 “특검이 제출한 증거만으로는 김 전 실장 등이 직권을 남용해 기재부 소속 공무원들로 하여금 전용 절차를 진행하고 승인할 것을 지시했다는 사실을 인정하기에 부족하다”고 꼬집었다.

김 전 비서관이 추가 예산 확보를 위해 관저 공사 규모가 확대돼 기존 예비비로는 공사비를 충당할 수 없다는 취지의 허위 공문서를 작성하고 행사한 혐의 역시 공문의 중요 부분이 객관적 사실과 일치한다며 무죄로 판결했다.

판결 선고 후 김 전 실장 등은 미소를 지으며 방청석을 향해 인사를 건네기도 했다. 앞서 종합특검팀은 지난달 결심공판에서 김 전 실장에게 징역 4년, 이 전 장관과 윤 전 비서관에게 각각 징역 3년6개월, 김 전 비서관에게 징역 2년6개월을 구형했다. 이날 선고는 종합특검팀이 기소한 사건 중 처음으로 나온 1심 판결이다.

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