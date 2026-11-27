중학교 3학년 때 장학금을 받으며 골프 선수의 꿈을 키우던 소녀가 한국여자프로골프(KLPGA) 투어의 정상을 차지했다. 아마추어 시절부터 쌓아온 실력은 프로 데뷔 첫 풀시드 시즌에 세 개의 개인 타이틀을 거머쥐는 결실로 이어졌다. 유망주의 가능성을 알아보고 오랜 시간 뒷받침한 지원이 한국 여자골프의 새로운 주역을 탄생시킨 사례다.

주인공은 OK골프장학생 출신 김민솔이다. 김민솔은 2026 KLPGA 대상 시상식에서 신인상과 상금왕, 대상을 차지하며 3관왕에 올랐다. 신인 선수가 이 세 부문을 동시에 석권한 것은 2006년 신지애 이후 20년 만이다.

OK골프장학생 6기 김민솔 선수가 2026년 세번째 우승 후 최윤 이사장에게 보낸 감사 편지. OK금융그룹 제공

김민솔의 성장을 누구보다 흐뭇하게 지켜본 인물은 최윤 OK금융그룹 회장이다. OK배정장학재단 이사장도 맡고 있는 최 회장은 김민솔이 중학교 3학년이던 2021년 OK골프장학생 6기로 선발됐을 때부터 인연을 이어왔다. 최 회장은 만날 때마다 밝은 웃음으로 반갑게 인사하는 김민솔을 보면 장학생으로 처음 만났던 앳된 얼굴이 떠오른다며, 그런 선수가 한국 여자골프를 대표하는 한 해의 주인공으로 시상대에 선 모습에 절로 미소가 지어진다고 밝혔다.

최 회장이 이끄는 OK금융그룹과 OK배정장학재단은 2015년부터 OK골프장학생 제도를 운영하며 유망주 발굴과 육성에 힘을 쏟아왔다. 국가대표 상비군이던 김민솔도 이 프로그램을 통해 장학생으로 선발돼 프로 데뷔 전까지 선수로 성장하는 데 필요한 지원을 받았다.

OK골프장학생에게는 프로 데뷔 전까지 연간 최대 2000만원 상당의 장학금과 훈련비가 제공된다. 대회 성적에 따른 우수 성적 장학금도 별도로 지급된다. OK저축은행이 개최하는 KLPGA 투어 대회인 읏맨 오픈에 아마추어 신분으로 출전해 정상급 프로 선수들과 경쟁할 기회도 주어진다. 경제적 지원과 실전 경험을 함께 제공하는 것이 이 프로그램의 특징이다.

장학생 출신들의 활약은 김민솔에게서만 나타난 것이 아니다. OK골프장학생 2기 출신 임희정도 이번 시상식에서 인기상을 받았다. 2017년 장학생으로 선발된 임희정은 2018년 국가대표로 자카르타-팔렘방 아시안게임 단체전 은메달을 획득했고, 이듬해 프로 데뷔 시즌에는 3승을 거뒀다. 김민솔 역시 2023년 항저우 아시안게임 단체전 은메달을 목에 걸고 프로 무대에 진출해 올해 3승과 3관왕을 달성했다. 두 선수 모두 아마추어 국가대표를 거쳐 프로 무대에서 정상급 선수로 성장했다.

장학생 육성의 재원이 다시 후배들에게 돌아가는 방식도 눈길을 끈다. OK골프장학금은 OK저축은행 읏맨 오픈에 출전한 선수들이 자발적으로 상금의 10%를 기부하고 OK금융그룹이 추가 출연하는 금액으로 조성된다. 프로 선수들의 성과 일부가 아마추어 후배들의 장학금과 훈련비로 이어지는 것이다.

실제 장학생 출신 선수가 후배들의 롤모델로 성장한 사례도 있다. 지난해 읏맨 오픈에서는 OK골프장학생 6기 출신 방신실이 우승컵을 들어 올렸다. 아마추어 시절 지원을 받았던 선수가 자신이 꿈을 키웠던 대회에서 정상에 오르며 장학생 육성 사업의 또 다른 성과를 보여줬다.

OK배정장학재단은 2015년부터 올해 11기까지 모두 32명의 OK골프장학생을 배출했다. 박현경과 임희정, 이예원, 황유민, 윤이나, 방신실 등 KLPGA 투어에서 활약하는 선수들도 이 프로그램을 거쳤다. 10년 넘게 이어온 유망주 육성 사업이 한국 여자골프의 주요 선수들을 배출하는 기반으로 자리 잡았다.

최윤 회장은 “꿈나무가 자라 투어의 주인공이 되고, 그 선수가 다시 다음 세대의 희망이 되는 선순환”이라며 “OK골프장학생과 OK저축은행 읏맨 오픈, 대학골프대회를 통해 그 길을 더 넓고 단단하게 닦겠다”고 밝혔다.

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