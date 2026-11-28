지난 2024년 12월 서울시민대학 동남권 캠퍼스에서 열린 ‘7학년 교실’ 졸업식에서 학사모를 쓴 학습자들이 춤 공연을 하고 있다. 사진=서울시평생교육진흥원 제공

65세가 넘어 다시 입학식을 치르고, 반장을 뽑고, 봄·가을 소풍을 가는 학교가 서울에 있다. 서울시민대학이 운영하는 무료 평생교육 프로그램 ‘7학년 교실’이다.

올해 1년 과정을 마친 졸업생 약 400명은 27일 서울 관악구 서울시민대학 다시가는 캠퍼스에서 통합 졸업식을 치렀다. 내년에도 올해와 같은 14곳·18개 학급 규모로 운영되며, 학습자 모집은 3월에 열린다.

전날인 27일 서울시와 서울시평생교육진흥원에 따르면 7학년 교실은 초고령사회를 맞아 어르신이 자기 주도적으로 배우고 사회적 관계를 넓힐 수 있도록 꾸려진 평생교육 프로그램이다. 올해는 시민대학 4개 캠퍼스와 복지관·평생학습관 10곳 등 총 14곳에서 18개 학급·128개 프로그램이 운영돼 527명이 참여했다.

규모는 해마다 커졌다. 모두의학교 캠퍼스에서 시범 운영을 거친 뒤 지난 2024년 동남권 캠퍼스로 넓혀 3개 학급에서 65명의 수료생을 냈다. 이듬해 4개 캠퍼스로 늘리면서 지원 연령을 70세에서 65세로 낮췄고, 올해는 자치구 평생학습관·종합사회복지관 10곳을 거점기관으로 더해 서울 전역으로 넓혔다.

2026년 서울시민대학 ‘7학년 교실’ 모집 포스터. 운영 기간·대상·학사 일정과 14개 운영 기관이 담겼다. 사진=서울시민대학 제공

◆ 누가, 언제 신청하나

신청 대상은 65세 이상 서울시민이나 서울에서 생활하는 사람이다. 올해는 1961년생부터 지원할 수 있었고, 수강료는 받지 않는다.

7학년 교실을 처음 듣는 사람은 신규반, 졸업생은 선배반에 들어간다. 학급 인원은 기관별로 25명 안팎이다.

올해는 3월31일부터 4월10일까지 서울시평생학습포털 온라인 신청이나 전화·방문으로 접수했고, 접수 뒤 전화 상담을 거쳐 최종 선발했다.

내년에는 서울시민대학 4개 캠퍼스의 신규반 4학급과 선배반 4학급, 공모로 뽑는 지역 기관의 신규반 10학급 등 18개 학급이 운영된다. 지역 기관은 다음 달부터 내년 1월까지 25개 자치구 기관을 대상으로 공모해 정하고, 학습자는 내년 3월 모집한다.

캠퍼스는 △다시가는 캠퍼스(관악구) △동남권 캠퍼스(강동구) △모두의학교 캠퍼스(금천구) △중부권 캠퍼스(종로구 서울노인복지센터)다. 나머지 지역 기관은 공모 결과에 따라 올해와 달라질 수 있다.

올해 서울 중랑구 평생학습관에서 진행된 ‘7학년 교실’ 수업 모습. 사진=중랑구 제공

◆ 무엇을 배우나

신규반은 주 1회 4시간씩 자기이해·인문·디지털·건강·생활·창작·관계 교육을 받는다. 선배반은 주 1회 2시간씩 동아리 활동을 직접 기획하고 꾸린다.

1년은 학교 학사 일정처럼 짜여 있다. 4월 입학식으로 시작해 1학기(4∼7월) 수업과 여름방학 특강, 2학기(9∼11월) 수업을 거쳐 연말 졸업식으로 끝난다. 봄과 가을에는 소풍을 간다.

수업 내용은 기관마다 조금씩 다르다. 올해 처음 거점기관으로 참여한 중랑구 평생학습관은 2학기에 ‘품격 있는 나로 사는 법’, 색채·미술·음악을 활용한 창작 활동, ‘함께 만드는 세상’, 디지털 역량을 기르는 ‘숏폼 창작교실’을 열었다. 숏폼 창작교실은 디지털 매체 쓰는 법을 익혀 자기 이야기를 직접 짧은 영상으로 만드는 수업이다. 올해 졸업생들은 수업에서 생성형 인공지능(AI)으로 만든 숏폼 영상 등을 졸업 작품으로 내놨다.

‘7학년 교실’ 학습자들이 강의실에서 수업을 듣고 있다. 사진=서울시평생교육진흥원 제공

지난 2024년에는 에세이 쓰기와 합창, 신체활동, 인문·교양 강좌가 열렸다. 방학 중에는 토스뱅크와 함께 고령층 금융사기 피해 예방교육을, 가을 소풍으로는 국가유산청과 함께 창덕궁 후원 답사를 했다.

역사 수업은 역사 속 인물과 사건을 학습자 자신의 경험과 이어 이야기하는 방식으로 진행됐다. 강의를 맡은 김용만 우리역사문화연구소장은 서울시평생교육진흥원 웹진에서 “자칫 따분할 수도 있는 역사 수업이지만 실제로 집중력과 참여도가 매우 높다”고 했다.

‘7학년 교실’ 학습자들이 의자에 앉아 풍선을 튕기며 체육 수업을 하고 있다. 사진=서울시평생교육진흥원 제공

‘7학년 교실’ 학습자들이 서울대공원 동물원으로 소풍을 가 기념사진을 찍고 있다. 사진=서울시평생교육진흥원 제공

◆ “‘나도 할 수 있다’는 자신감을 얻었다”

운영 방식도 학교를 닮았다. 학급마다 담임선생님 매니저제를 두고 학습자들이 반장을 뽑는다. 봄·가을 소풍과 동창 모임, 졸업식까지 1년 동안 학급 단위로 함께 움직인다.

졸업식은 그해 배움을 보여 주는 무대가 된다. 지난 2024년 동남권 캠퍼스 졸업식에서 학습자들은 1년 생활을 담은 영상을 함께 보고 합창과 K팝 댄스를 선보였다. 색연필 그림과 창작시, 종이공예, 스스로에게 주는 상장도 전시했다.

‘다시 가는 학교 7학년 교실’ 신입생 환영 행사에서 어르신들이 무대에 올라 노래하고 있다. 사진=서울시평생교육진흥원 제공

‘7학년 교실’ 졸업 전시에 나온 학습자들의 그림과 공예 작품. 사진=서울시평생교육진흥원 제공

서울시가 지난 4월 소개한 지난해 학습자 김광희(74)씨는 “수술을 할 정도로 무릎이 아팠는데도 7학년교실에 다녔습니다”라고 말했다. 진흥원 웹진에 실린 학습자 정인선(71)씨는 “역사에 대해 배우고 소풍도 가면서 정말 행복한 시간을 보냈습니다”라고 했다.

올해 졸업생 대표로 나선 이영자씨는 이날 졸업식에서 “한동안 집에 머무는 시간이 많았던 저를 걱정한 딸의 권유로 7학년 교실을 찾았다”고 했다.

그러면서 “창작 교실에서 그림을 그리고 학우들과 이야기를 나누며 나 자신을 이해하게 됐고 ‘나도 할 수 있다’는 자신감을 얻었다”고 말했다.

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