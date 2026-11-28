중국의 한 대형 병원이 환자 안내를 위해 설치한 휴머노이드 로봇을 철거했다. 사람과 흡사한 외모로 제작된 로봇이 오히려 환자와 방문객들에게 공포감을 준다는 지적이 잇따르면서다.

27일 중국 매체와 외신 보도에 따르면 중국 장쑤성 난징에 있는 장쑤성 인민병원은 최근 병원 내부에 설치했던 여성형 휴머노이드 로봇을 철거했다.

사회관계망서비스(SNS) 캡처

논란은 지난 25일 한 난징 시민이 중국 사회관계망서비스(SNS)에 병원에서 로봇을 보고 깜짝 놀랐다는 경험을 공유하면서 시작됐다. 공개된 사진 속 로봇은 긴 검은 머리에 흰색 의료진 복장을 착용했다. 얼굴과 신체가 실제 사람과 상당히 비슷하게 만들어졌으며, 병원 외래진료동 2층 원스톱 서비스센터 앞에 배치돼 있었다.

문제는 로봇이 작동을 멈췄을 때의 모습이다. 전원이 꺼지면 로봇의 머리가 아래로 숙여지는데, 마치 사람이 고개를 떨군 채 가만히 서 있는 것처럼 보였다. 게다가 로봇이 에스컬레이터 출구 정면에 설치돼 있어서 이를 타고 올라온 방문객들이 놀라는 일이 벌어졌다.

게시물은 중국 SNS에서 빠르게 확산했다. 일부 이용자들은 “나도 전날 보고 깜짝 놀랐다”, “병원에서 이런 모습을 마주치면 무서울 것 같다”는 반응을 보였다. 반면 정상적으로 작동할 때는 눈을 깜빡이고 말을 하는 등 비교적 자연스러운 모습이라는 의견도 나왔다.

병원 측은 해당 로봇이 환자들의 문의에 답변하는 안내 서비스에 활용될 예정이었다고 설명했다. 다만 당시에는 기술자의 최종 점검이 끝나지 않아 정식 운영에 들어가지 않은 상태였다.

병원 원스톱 서비스센터 관계자는 26일 현지 매체와의 통화에서 로봇의 외형이 무섭다는 민원이 접수돼 이날 철거했다고 밝혔다. 에스컬레이터에서 올라오는 사람들이 갑자기 사람처럼 생긴 물체를 마주하면 놀랄 수 있다는 점도 인정했다. 향후 재설치 여부는 아직 결정되지 않았다.

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