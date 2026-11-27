한준호 행정안전부 장관 후보자는 본인과 배우자, 자녀 명의 재산으로 총 6억8천602만원을 신고했다.



27일 국회에 제출된 인사청문요청안에 따르면 한 후보자는 본인 명의의 예금 1천만원과 채권 5천만원, 채무 993만원 등 5천9만원을 신고했다.

한준호 행정안전부 장관 후보자가 27일 인사청문회 준비 사무실이 마련된 서울 종로구 광화문 플래티넘 빌딩으로 출근하고 있다. 연합뉴스

배우자는 경기도 고양시 일산 아파트(2억6천500만원), 제주시 과수원(2억6천474만원), 제주시 창고(147만원) 등 6억2천238만원의 재산을 보유한 것으로 나타났다.



장녀와 장남, 차남 등은 예금과 유가증권 등을 신고했다.



한 후보는 1993년 공군으로 입대해 1995년 만기 전역했다.



장남의 경우 해군 병장으로 만기 전역했다.



이재명 대통령은 인사청문 요청사유서에서 한 후보자에 대해 IT업계, 금융, 언론 등 여러 분야에 종사하며 다양한 사회 현안과 각계각층의 목소리를 접하고 국민의 눈높이에서 소통해왔다"고 말했다.



이어 "국민 안전 보장, 중대범죄수사청의 안착 등 행정안전부의 당면 현안을 국민의 눈높이에서 해결하고, 실질적인 자치분권과 지방 주도 성장, AI 민주 정부 실현 등 정책과제를 효과적으로 추진할 적임자로 판단된다"고 밝혔다.

<연합>

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